На авиабазе Эмари начинают службу беспилотники США

В сотрудничестве с Силами обороны Эстонии ВВС США в Европе решили перевезти беспилотники, личный состав и вспомогательное оборудование в Эстонию для поддержки союзников по Балтии, сообщил во вторник представитель главного штаба Сил обороны. Одной из причин, по которой беспилотники отправлены в Эстонию, является продолжающееся строительство взлетно-посадочной полосы на авиабазе Мирославец в Польше, где дроны обычно размещаются.

«Отрадно приветствовать наших союзников в Эмари. Дроны сегодня являются горячей темой, и в авиационной культуре внедрение дронов закладывает новую основу», - сказал командующий воздушными силами полковник Рауно Сирк, по словам которого, задача заключается в интегрировании дронов в повседневную авиадеятельность.

«Я хотел бы поблагодарить авиадепартамент и Lennuliiklusteeninduse AS за их вклад в формирование нашего воздушного пространства и правил так, чтобы беспилотные летательные средства могли работать здесь свободно, и в то же время оперировать ими можно было бы контролируемо », - добавил Сирк.

Дроны США MQ-9 Reaper выполняют воздушные операции из Польши с мая 2018 года. Операции направлены на стабилизацию и укрепление безопасности в регионе и укрепление отношений с союзниками по НАТО и другими европейскими партнерами. Ранее дроны того же подразделения были дислоцированы в Румынии.