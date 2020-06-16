Житель Таллинна попался на старой схеме обмана и лишился 11 000 евро

В понедельник, 15 июня, полиция начала уголовное производство по статье «Мошенничество», поскольку на торговой платформе crypto-bull.cc брокер создал неверное представление о реальном положении вещей для 39-летнего мужчины, который с помощью программы AnyDesk дал доступ к своим смартустройствам и осуществил платежи на иностранные счета в криптовалютной торговой среде на общую сумму более 11 000 евро.

Напомним, что в начале мая руководитель криминального Пыхьяской префектуры Урмет Тамбре сообщил о новых инцидентах, связанных с инвестиционными мошенниками. Он отметил, что на этот раз доверчивых людей завлекают не только по телефону, но и с помощью соцсетей или рекламы на порталах.