Долги не пускают хронических безработных на поле

Пресс-секретарь Кассы страхования от безработицы Лаури Кооль резюмировал, что точного обзора у них нет. И хотя долги – это большая проблема, а количество актов судебных исполнителей постоянно увеличивается, он считает крайне вольным утверждение о том, что долги являются единственной причиной, почему долгосрочные безработные не торопятся на официальную работу. Более того, если человек получает среднюю в Эстонии зарплату, как утверждают производители клубники, и после судебного исполнителя у них остается больше, чем сейчас.

Средний должник – неженатый малооплачиваемый мужчина

Канцлер Палаты судебных исполнителей и банкротных управляющих Кристи Хунт сказала, что хотя у нее нет точных данных, вероятнее всего, многие долгосрочные безработные являются должниками. Всего в Эстонии около 125 000 должников, 94 000 из которых являются физическими лицами, остальные – это юридические лица или предприятия. По данным статистики палаты, средний должник – это 31-40-летний неженатый мужчина, имеющий доход ниже 1000 евро.

Хунт перевернула ситуацию и пришла к выводу, что во многих случаях прием должника на работу – это дело работодателя: «Тут работодатель все же должен вести себя ответственно, поскольку однажды, когда ему как востребователю долга придется ждать своих денег, он не захочет, чтобы кто-то уклонялся от своих обязательств».

Канцлер палаты подчеркнула, что просто так судебный исполнитель никого не терзает: «Судебный исполнитель – это последствие того, что человек не выполнял своих обязательств». Она подчеркнула, что часто они представляют детей, нетрудоспособных людей или пенсионеров.