Полиция просит помощи: пропал 48-летний мужчина

Полиция просит помощи в установлении местонахождения 48-летнего Райво, которого, по имеющимся сейчас сведениям, в последний раз видели несколько недель назад в деревне Линна, волость Тырва, сообщила пресс-служба полиции.
15 июня в полицию сообщили, что деревне Линна, волость Тырва, местные не видели своего соседа, 48-летнего Райво, на протяжении нескольких недель.
Полиция проверила квартиру Райво и окрестности его дома, однако мужчину там не нашли. Также в этом районе проверили подсобные строения и заброшенные здания. Поиски продолжаются.
Полиция пояснила, что, по имеющимся сейчас сведениям, четвертого июня он в нескольких сотнях метров от своего дома вместе с друзьями употреблял алкоголь. После этого никто не знал, пошел ли мужчина домой и что с ним стало.
Полиция проверяет возможность того, что мужчина с серьезными проблемами со здоровьем мог несколько недель назад потеряться по пути домой и попасть в беду.
Рост Райво - примерно 180 см, у него каштановые волосы, он носит очки. На нем может быть темная с зелеными полосками спортивная куртка Adidas, темные спортивные брюки и шлепанцы Crocs.
Если у кого-то есть информация о возможном местонахождении Райво, полиция просит сообщить об этом по номеру 112.