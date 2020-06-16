Вт, 16.06.2020
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Полиция просит помощи: пропал 48-летний мужчина

Райво.

ФОТО: PPA

Полиция просит помощи в установлении местонахождения 48-летнего Райво, которого, по имеющимся сейчас сведениям, в последний раз видели несколько недель назад в деревне Линна, волость Тырва, сообщила пресс-служба полиции.

15 июня в полицию сообщили, что деревне Линна, волость Тырва, местные не видели своего соседа, 48-летнего Райво, на протяжении нескольких недель.

Полиция проверила квартиру Райво и окрестности его дома, однако мужчину там не нашли. Также в этом районе проверили подсобные строения и заброшенные здания. Поиски продолжаются.

Полиция пояснила, что, по имеющимся сейчас сведениям, четвертого июня он в нескольких сотнях метров от своего дома вместе с друзьями употреблял алкоголь. После этого никто не знал, пошел ли мужчина домой и что с ним стало.

Полиция проверяет возможность того, что мужчина с серьезными проблемами со здоровьем мог несколько недель назад потеряться по пути домой и попасть в беду.

Рост Райво - примерно 180 см, у него каштановые волосы, он носит очки. На нем может быть темная с зелеными полосками спортивная куртка Adidas, темные спортивные брюки и шлепанцы Crocs.

Если у кого-то есть информация о возможном местонахождении Райво, полиция просит сообщить об этом по номеру 112.

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