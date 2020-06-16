Пропавший в начале июня 48-летний мужчина найден мертвым

15 июня в полицию сообщили, что деревне Линна, волость Тырва, местные не видели своего соседа, 48-летнего Райво, на протяжении нескольких недель. Полиция проверила квартиру Райво и окрестности его дома, однако мужчину там не нашли. Также в этом районе проверили подсобные строения и заброшенные здания.

В воскресенье, 28 июня, участковый полицейский Валгамаа Сандер Кару сказал, что сегодня днем местный хуторянин на опушке леса в деревне Линна нашел труп мужчины. Полиция установила, что речь идет о пропавшем Райво.

Участковый сказал, что труп был найден в примерно 500 метрах от дома, где Райво в последний раз видели до его исчезновения. Хотя полиция и добровольцы проверяли этот район, как передвигаясь в цепочке, так и с применением дрона, по какой-то причине найти тогда пропавшего не удалось. Но полиция благодарит всех, кто принимал участие в поисках на местности.