Видео ⟩ Загадочный светящийся объект в небе над Австралией удивил жителей и ученых

Его полет видели в соседней Северной территории, а также в штате Южная Австралия и, что удивительно, в штатах Виктория и Новый Южный Уэльс - на другом конце континента.

Видео с "огненным шаром" моментально разошлись по соцсетям и собрали огромное количество просмотров и комментариев. Вначале популярной была версия об астероиде (163348) 2002 NN4, диаметр которого может достигать 570 метров. О ней сообщили многие СМИ. Но в гипотезе был изъян: это небесное тело безопасно пролетело мимо Земли еще 6 июня, приблизившись к нашей планете на 5,2 млн км, что составляет 13,5 расстояний от Земли до Луны.

В соцсетях, как обычно в подобных случаях, некоторые пользователи продвигали версию об инопланетянах. Одним из самых популярных было предположение о том, что это космический мусор. Но ученые, которые также были озадачены произошедшим, считают, что зеленое свечение "огненного шара" указывает на его природное происхождение, и что небесное тело содержало большое количество железа, сообщает Stormnews со ссылкой на австралийскую вещательную корпорацию ABC.

По мнению астронома Рене Сайерс из Университета Кертина, скорее всего, это был метеороид или астероид. Космический мусор, попадая в атмосферу Земли, сгорает иначе - он распадается на более мелкие фрагменты. В этом же случае фрагментации практически не наблюдалось. В интервью телеканалу 9NEWS, Сайерс рассказала, что, вероятно, пролетел астероид размером со стиральную машину или стул.

Hundreds of reports through the media about this impressive green fireball over NW of Australia



If you saw it, please report it here:https://t.co/evqkWyLdwG pic.twitter.com/Z3qHzfpz2j — AMSMETEORS (@amsmeteors) June 15, 2020

Night owls have captured what looks to be a meteor shooting across the sky -- creating an emerald green glow above Western Australia. #9News pic.twitter.com/6sA0v05xz4 — Nine News Sydney (@9NewsSyd) June 14, 2020