В магазинах Maxima появился первый в Эстонии мобильный пульт для покупок

По словам председателя правления Maxima Eesti Эдвинаса Волкаса, Maxima стала первой сетью розничной торговли в Эстонии, которая аналогично глобальным инновационными предприятиями розничной торговли разработала мобильное приложение для совершения покупок в магазине. «С сегодняшнего дня Maxima Eesti открыла для своих клиентов инновационную возможность мобильных покупок, которая дает возможность осуществлять весь процесс покупок в магазине только с помощью личного мобильного телефона, - сказал Эдвинас Волкас. - Мобильные покупки – это лучший способ для совершения быстрых, простых, удобных и бесконтактных покупок, который можно предложить в розничной торговле, особенно в сфере торговли продуктами питания».

Он отметил, что помимо функции сканирования продуктов к приложению привязываются виртуальная карточка клиента и банковская карта владельца мобильного телефона, что позволяет осуществлять ежедневные покупки мобильно и в бесконтактной форме.

Для совершения покупок с мобильным телефоном, необходимо загрузить приложение Maxima Eesti в соответствии с операционной системой вашего телефона – в Android GooglePlay или в iOS App Store. Затем открыть мобильное приложение, в системе войти в магазин, в котором вы находитесь, отсканировать штрих-коды выбранных товаров с помощью сканера в мобильном приложении и в завершение оплатить покупку в кассе самообслуживания или в обычной кассе, воспользовавшись добавленной в мобильное приложение банковской картой или банковским терминалом на кассе.