Виновник пьяной аварии проведет лето за решеткой

Пярнуский уездный суд, который рассматривал уголовное дело в ускоренном производстве, приговорил участвовавшего в заседании посредством видеомоста Яана к полутора годам тюрьмы, из которых четыре месяца ему необходимо будет отбыть сразу.

В минувшее воскресенье в 20:15 движение в летней столице Эстонии было относительно спокойным. На Таллиннском шоссе 33-летняя женщина за рулем Peugeot ожидала возможности повернуть на улицу Яннсени, когда пьяный Mitsubishi 51-летний Яан врезался в нее сзади.

Вскоре на место происшествия прибыли стражи порядка на двух полицейских автобусах. Окруженный полицейскими Яан мирно отвечал на вопросы, держа руки в карманах и пряча голову от солнца под кепкой. То, что он нетрезв, можно было понять по неуверенной походке и желании опереться на что-нибудь.

Уже после этого инцидента в полиции подтвердили, что водитель Mitsubishi находился в тяжелом опьянении. Кроме того, к него не было водительских прав.

Ляэнеская окружная прокуратура обвинила и суд признал Яана виновным в неоднократном управлении транспортным средством в состоянии опьянения. Последний раз суд признавал этого человека виновным в совершении аналогичного преступления в марте 2017 года: полицейские задержали его пьяным за рулем на перекрестке Ильвесе и Ару в Пярну.

Тогда в качестве комбинированного наказания за различные преступления суд приговорил Яана к трем годам тюрьмы, поскольку буквально за день до инцидента на перекрестке Ильвесе и Ару в доме правосудия на улице Кунинга в Пярну он получил уголовное наказание и 712 часов общественных работ в том числе за вождение в нетрезвом виде. Также, находясь в опьянении, он спровоцировал ДТП на парковке магазина в летней столице.

В феврале позапрошлого года он досрочно вышел из тюрьмы.

Сегодняшнее решение суда начнет исчисляться с момента задержания. Оставшиеся наказание не подлежит исполнению, если в течение двух с половиной лет он не совершит нового преступления. Во время испытательного срока ему нельзя употреблять алкоголь. Он должен подчиняться криминальному надзирателю и участвовать в предназначенных для него социальных программах.