Галерея ⟩ Авария на перекрестке: водитель не убедился в безопасности маневра

42-летний мужчина, находившийся за рулем ехавшего со стороны Вильянди Ford Focus, стал сворачивать в сторону Мустла, однако, не убедившись в безопасности маневра, выехал наперерез ехавшему в направлении Вильянди легковому автомобилю Ford Galaxy, за рулем которого находился 49-летний мужчина. Focus отбросило в фонарный столб.

В Ford Focus находились два человека, в Galaxy пассажиров не было. Скорая оказала пассажиру первую помощь. Полиция установила, что водители были трезвы и у них были водительские права, дальше случаем занимается страховое общество.