Подвела прописка: медалистка осталась без денежной премии

В редакцию Rus.Postimees обратилась мать абитуриентки Силламяэской Гимназии, закончившей школу с серебряной медалью: «Моя дочь закончила Силламяэскую гимназию с серебряной медалью, всем медалистам, прописанным в Силламяэ, выдали денежную премию, а моей дочери нет, мотивируя тем, что она прописана в Йыхви. Ничего не дали и девочке, прописанной в Кохтла-Ярве. Правомерно ли такое отношение к ученикам, по сути, они подняли имидж гимназии, и не важно где они прописаны?»

С возмущением матери согласиться несложно. Ребенок учился в конкретном учебном заведении. Имея такие хорошие результаты, понятно, что девушка продолжит свое обучение, а в вузе никто не будет смотреть на то, какой адрес указан у нее в Регистре народонаселения, как место проживания. Все будут смотреть на школу, которую она закончила. Закончила с медалью, значит, хорошая школа!

Мы обратились в Силламяэскую городскую управу с просьбой объяснить, почему не все выпускники Силламяэской гимназии поощряются за отличную успеваемость. Специалист по информации и маркетингу управы Ольга Эскор объяснила, что во время выпускного, все медалисты, а их в этом году было 11, были отмечены подарком и благодарственной грамотой: «Назначение денежного пособия регулирует постановление, принятое Силламяэским городским собранием „Порядок выплаты социальных пособий“».

В данном постановлении четко сказано, что право на получении пособия имеет человек, постоянно проживающий в Силламяэ минимум шесть месяцев. Тут учитываются данные Регистра народонаселения. Таким образом, дочь нашей читательницы, закончившая с медалью Силламяэскую гимназию, но живущая в Йыхви, права на пособие не имеет. Однако тут нужно отдать должное, что своих жителей город премирует, вне зависимости от того, подняли они имидж родного города, или стали лучшими учениками в школе другого самоуправления.