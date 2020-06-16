Светлана Тихановская из-за угроз может выйти из гонки за пост президента Белоруссии

"Передо мной стоит выбор: дети или дальнейшая борьба. Я думаю, что мой выбор будет очевиден", - заявила жена популярного белорусского блогера Сергея Тихановского.
Супруга оппозиционного блогера Сергея Тихановского Светлана во вторник, 16 июня, объявила о готовности отказаться от подачи заявки на регистрацию кандидатом в президенты Белоруссии, объяснив этот шаг угрозами, которые поступили ей и ее детям. Когда Тихановская приехала в Гомель, чтобы начать сдачу 100 тысячи подписей, необходимых для регистрации, "на пороге одной из администраций" ей поступил анонимный звонок. Послание было с угрозами в ее адрес и адрес ее детей с условием того, что она не должна продолжить эту поездку, рассказала Светлана Тихановская в видеообращении к своим сторонникам, передает DW.
"Передо мной стоит выбор: дети или дальнейшая борьба. Я думаю, что мой выбор будет очевиден", - продолжила Тихановская и попросила с пониманием отнестись к любому ее решению.
Президентские выборы в Республике Беларусь запланированы на 9 августа. Автору популярного в стране YouTube-канала "Страна для жизни" Сергею Тихановскому отказали в регистрации инициативной группы для выдвижения его кандидатуры, так как в период подачи документов он был взят под арест. Блогеру предъявили обвинения в грубом нарушении общественного порядка. Светлана Тихановская указала мужа в качестве руководителя ее инициативной группы.