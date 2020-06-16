Вт, 16.06.2020
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Фото и видео ⟩ В Риге открыли шестиметровую скульптуру «Медики - миру»

Скульптура "Медики - миру"

ФОТО: Gints Bāliņš/TVNET

Во вторник, 16 июня, у Латвийского национального художественного музея в знак благодарности за самоотверженность медицинских работников открыли шестиметровую скульптуру "Медики - миру", сообщил агентству LETA скульптор Айгар Бикше.

Галерея: Открытие скульптуры "Медики - миру"

По его словам, пандемия Covid-19 позволила понять, насколько медицинские работники важны для общества и недооценены в повседневной жизни, передает Rus.TVNET.

По словам Бикше, скульптура является общественной инициативой, в рамках которой на его призыв откликнулись почти 20 предприятий, подарив материалы, предоставив помощников, помещения и транспортные услуги.

Видео: Открытие скульптуры "Медики - миру"

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