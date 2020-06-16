Фото и видео ⟩ В Риге открыли шестиметровую скульптуру «Медики - миру»

По его словам, пандемия Covid-19 позволила понять, насколько медицинские работники важны для общества и недооценены в повседневной жизни, передает Rus.TVNET .

По словам Бикше, скульптура является общественной инициативой, в рамках которой на его призыв откликнулись почти 20 предприятий, подарив материалы, предоставив помощников, помещения и транспортные услуги.