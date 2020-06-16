Таллиннский городской музей подготовил насыщенную летнюю программу на русском языке

Таллиннский городской музей подготовил разнообразную летнюю программу на русском языке, которая подарит вам радость открытий. Цель музея – показать, что история Таллинна богата и многогранна, а яркий и запоминающийся отпуск может быть и в Эстонии.
Таллиннский городской музей (Вене 17)
Семейный игровой городской тур «Как ты понимаешь время?»
«Прогуляемся по Старому городу и узнаем, как жили люди в средневековье. Разберемся, как можно измерить время без механических часов, и как различаются (социальные) ритмы жизни в городе и деревне. Попробуем почувствовать течение времени с помощью своего тела, обсудим крылатые выражения», - обещают организаторы.
Экскурсия рассчитана как на взрослых, так и на детей.
Стоимость: 12 € полный билет, 10 € льготный билет, 20 € семейный билет
В стоимость включены:
- Экскурсия «Как ты понимаешь время?»
- Посещение Таллиннского русского музея до 30 сентября 2020 года
- Посещение Таллиннского городского музея до 30 сентября 2020 года
Программа на русском языке состоится: 21.08 в 15.00
Начало: Таллиннский городской музей (Вене 17)
Кик-ин-де-Кёк и защитные сооружения (Команданди 2)
Вечерняя прогулка по башням и бастионам с историями о призраках и привидениях
«Музей фортификаций Кик-ин-де-Кёк организует захватывающие туры, рассказывающие о наиболее нашумевших и необъяснимых историях, связанных с привидениями. Поговорим о легендах и реальных событиях, которыми пронизан воздух средневековых башен и подземелий бастионов. Наш увлекательный вечер начнётся у Девичьей башни, после этого мы поднимемся в Конюшенную башню и посетим Надвратную башню, пройдем по крепостной стене до башни Кик ин де Кёк. В заключении спустимся в таинственные подземелья бастионов, откуда выйдем на площадь Свободы. В Надвратной башне Короткой ноги ознакомимся с новой выставкой "Метапсихический Таллинн"», - написано на сайте музея.
Экскурсия не подходит маленьким детям.
Организаторы предупреждают о большом количестве лестниц с довольно высокими ступеньками. Просят одеться по погоде, так как часть экскурсии будет проходить на открытом воздухе. При плохой погоде большую часть экскурсии постараются провести в помещении.
Стоимость: 10 € полный билет, 8 € льготный билет, 18 € семейный билет
Количество мест в группах ограничено, поэтому необходима предварительная регистрация здесь
Программа на русском языке состоится: 11.07 и 13.08 в 17.30
Начало: в Саду датского короля, перед Девичьей башней
Городской тур «Таллинн 800» на тему археологии
Прогулка по Таллинну датского периода в сопровождении археолога Пеэтера Талвара начнётся со знакомства с выставкой «Даннеброг и Эстония 1219–2019» в музее Кик-ин-де-Кёк и закончится в Городском музее на выставке «Из городища в город». Прогуливаясь по Старому городу поговорим о том, как в 13 веке складывался его облик: возникали церкви и монастыри, жилища горожан и первоначальная крепостная стена. По случаю Дней археологии будет подробно рассказано об археологических раскопках и находках и о влиянии на исследования прошлого. В конце прогулки хранитель археологического собрания Кюллике Тинт познакомит с предметами из музейного фонда. Прогулка продлится 1,5 ч и закончится в Городском музее (Vene 17).
Стоимость: 10€ льготный билет для всех, 20€ семейный билет
Количество мест в группах ограничено, поэтому необходима предварительная регистрация здесь
Программа на русском языке состоится: 20.06 в 14.00
Начало: В башне Кик ин де Кёк ( Komandandi tee 2)
Городской тур «Первый и старейший в Таллинне»
Где находится самая старая в Таллинне улица, парк или дерево? Знаете ли вы, какое кафе самым первым распахнуло свои двери для посетителей и где расположился самый старый кабак или ресторан? Музей предлагает вместе отправиться в путешествие по Старому городу, которое раскроет тайны всего самого первого и самого старого в городе.
Стоимость: 12 € полный билет, 10 € льготный билет, 20 € семейный билет
В стоимость билета также включено одноразовое посещение башни Кик ин де Кёк и защитных сооружений, которое можно осуществить до конца лета.
Программа на русском языке состоится: 18.06 в 19.00; 25.06 в 19.00; 02.07 в 19.00; и 16.07 в 19.00.
Начало: В башне Кик ин де Кёк ( Komandandi tee 2)
Городской тур «Криминальный Таллинн»
Во время экскурсии по Старому городу вы услышите незабываемые криминальные истории, которые в свое время наделали шуму.
Стоимость: 12 € полный билет, 10 € льготный билет, 20 € семейный билет
В стоимость билета также включено одноразовое посещение башни Кик ин де Кёк и защитных сооружений, которое можно осуществить до конца лета.
Программа на русском состоится: 9.07 в 19.00; 23.07 в 18.00; 30.07 в 18.00; 27.08 в 18.00.
Начало: В башне Кик ин де Кёк ( Komandandi tee 2)
Тематическая экскурсия «Стоп! Снято в Таллинне»
«Соберёмся все вместе перед экраном и посмотрим отрывки из киноклассики, которые были сняты в Таллинне. Попробуем отгадать, где же проходили съёмки», - значится в программе.
Стоимость: 12 € полный билет, 10 € льготный билет, 20 € семейный билет
В стоимость билета также включено одноразовое посещение башни Кик-ин-де-Кёк и защитных сооружений, которое можно осуществить до конца лета.
Программа состоится: 06.08 в 18.00
Начало: В башне Кик ин де Кёк ( Komandandi tee 2)
Таллиннский русский музей (Пикк 29а)
«Купеческий Таллинн»
Таллинн был известным торговым городом, куда съезжались купцы из Германии, Скандинавии и России: в 11 веке здесь стали формироваться первые торговые дворы. На экскурсии вы узнаете, где располагались рынки, какими товарами там торговали, какие гильдии купцов и ремесленников существовали в средневековом городе. Расскажут о том, как можно было стать мастером и кто такие цехове «зайцы». «Выясним, почему же Таллинн был таким привлекательным местом для иноземных торговцев. В ходе экскурсии заглянем в Таллиннский городской музей, чтобы увидеть, как выглядел дом богатого купца. Приготовьтесь к увлекательным невыдуманным историям!» - говорится в программе музея.
Экскурсия проходит в Старом городе.
Стоимость: 12 € полный билет, 10 € льготный билет, 20 € семейный билет
В стоимость включены:
- Экскурсия «Купеческий Таллинн»
- Посещение Таллиннского русского музея до 30 сентября 2020 года
- Посещение Таллиннского городского музея до 30 сентября 2020 года
Билеты можно приобрести перед началом мероприятия в кассе музея.
Количество мест в группах ограничено, поэтому необходима предварительная регистрация по адресу vemu@linnamuuseum.ee
Программа состоится: 03.07 и 29.07 в 15.00
Начало: Таллиннский русский музей (Пикк 29а)
«Портфолио Старого Тоомаса»
В сопровождении мамы Старого Тоомаса – Рыбиной Май (Kala Mai) – вы отправитесь в путешествие по Старому городу 500-летней давности. Узнаете, кем был Старый Тоомас и как прошел путь от обычного мальчишки из района Каламая в городские стражники, а главное, за какие заслуги стал бессменным символом Таллинна. Мама Старого Тоомаса ничего не утаит, расскажет, что входило в его рабочие обязанности, как он выглядел и свидетелем каких исторических событий являлся. В ходе экскурсии заглянем в Таллиннский городской музей, чтобы своими глазами увидеть «Старого Тоомаса II».
Стоимость: 10 € полный билет, 8 € льготный билет, 18 € семейный билет
Билеты можно приобрести перед началом мероприятия в кассе музея.
Количество мест в группах ограничено, поэтому необходима предварительная регистрация по адресу vemu@linnamuuseum.ee
Программа состоится: 18.08 в 15.00
Начало: Таллиннский русский музей (Пикк 29а)
Музей фотографии (Раэкоя 4/6)
Фотоулица
6 августа с 11 до 16 перед Музеем фотографии вам будут предложены разнообразные мастерские на тему фотографии. Вы можете подойти в любое удобное вам время и просто присоединиться к нашей компании. «Мы будем оставлять фотографические следы рук, фотографировать с помощью пин-хол камеры и проявлять кадры, а также помастерим в стиле Stencil», - обещают организаторы в программе.
Стоимость: 5 € полный билет, 3 € льготный билет, 10 € семейный билет
Мероприятие состоится: 6.08 в 11.00-16.00 перед зданием Музея фотографии
Детский музей Мииямилла (Л.Койдула 21 c)
«Зеленый пятница»
«Зеленый пятница» для всех любителей сада! «Зеленые пятницы» — это еженедельный проект, который поддерживает природу и зеленый образ жизни. С посетителями поделяться советами о том, как вести себя экологически чистым образом и поддерживать чистоту вокруг себя. В небольшом музейном саду каждый почувствует себя настоящим садовником. Вас ждут не только садовые работы, но и подвижные, веселые игры в кругу друзей.
Стоимость: 4 € полный билет, 2 € льготный билет (дети от 3-ёх лет), 8 € семейный билет
Программа состоится: 05.06, 12.06, 19.06, 03.07, 10.07, 17.07, 24.07, 31.07, 07.08, 14.08, 21.08, 28.08
Начало мероприятия в 15.00
Открытие фотовыставки «Особенная дружба» и новой игровой площадки
Новая выставка посвящена дружбе и полностью состоит из присланных в музей историй и фотографий. Вместе с выставкой во дворе откроют новую игровую площадку, наполненную яркими красками, которая появилась благодаря нашим большим друзьям из Tikkurila и Astrum Kivi. Посетителей призывают прийти и испытать новые дворовые игры и откройте для себя тайны настоящей дружбы.
Мероприятие состоится: 26 июня в 15.00
Мероприятие бесплатное.
Уличные игры вместе с Мииямиллой
Мииямилла приглашает играть в старые и новые уличные игры как маленьких, так и больших детей. Играя, будем находить себе новых друзей, радоваться и учиться считаться друг с другом.
Мероприятие состоится: 11 июля в 12.00-14.00
Мероприятие бесплатное.
Культур-тур по парку Кадриорг
«КУЛЬТ-ТУР ПО ПАРКУ КАДРИОРГ»
«Давайте вместе отправимся в культурное путешествие по парку Кадриорг. Во время экскурсии у каждого участника появится свой код, состоящий из звуков и цветов, на базе которого будет создана творческая работа. Во время нашей прогулки мы побываем у здания детского музея Мииямилла, у мощного валуна, у Кадриоргского дворца с его нижним и французским садами, а также остановимся у фигуры Аполлона», - написано в программе.
Экскурсия рассчитана на семьи.
Стоимость: 12 € полный билет, 10 € льготный билет, 20 € семейный билет
В стоимость включены:
- Музейное занятие «Культ-тур по парку Кадриорг»
- Посещение Домика Петра до 30 сентября 2020 года
- Посещение детского музея Мииямилла до 30 сентября 2020 года
Программа состоится: 12.08 в 15.00
День рождения парка Кадриорг
Детский музей Мииямилла и Домик Петра примут участие в праздновании дня рождения парка Кадриорг, который традиционно проходит 22 июля. В музее Мииямилла вас встретят веселыми цветочными играми и цветочными песнями, вас также ожидает коронация, в ходе которой вы превратитесь в цветочную принцессу или листового принца.
22 июля в 15.00 в мини-саду детского музея Мииямилла состоится открытие выставки «Детки с зелёными пальчиками», которая шаг за шагом научит, как подружиться с природой. Благодаря увлекательным занятиям, вопросам, заставляющим задуматься и головокружительным фактам, вы сможете ближе познакомиться с удивительной и многослойной окружающей средой. Эта выставка станет частью постоянной экспозиции музея и будет направлена на поддержание зелёного образа мышления. «Детки с зелёными пальчиками» — отличная база для знакомства с окружающей средой и навыками бережного к ней отношения.
В Домике Петра можно будет стать участниками познавательных экскурсий.
Мероприятие состоится: 22 июля в 12.00-16.00
Стоимость: вход в детский музей Мииямилла и в Домик Петра – по 1 €, занятия и мастерские во дворе – бесплатно
Домик Петра (Мяэкалда 2)
«История парка Кадриорг»
«Мы совершим увлекательное путешествие на 300 лет назад и увидим парк таким, каким его создавал русский царь Петр I. Познакомимся со "старым" и "новым" дворцами императора, узнаем, кем была Екатерина I и где находился ее "огород"? Используя свои 5 чувств, мы выясним, какие растения и цветы росли в этом "огороде". Занятие начнется в Доме Петра I и продолжится в Кадриоргском парке», - рассказывают организаторы.
Экскурсия рассчитана на семьи.
Стоимость: 12 € полный билет, 10 € льготный билет, 20 € семейный билет
В стоимость включены:
- Музейное занятие «История парка Кадриорг» продолжительностью 1 час 15 минут
- Посещение Домика Петра до 30 сентября 2020 года
- Посещение детского музея Мииямилла до 30 сентября 2020 года
Билеты можно приобрести перед началом мероприятия в кассе музея.
Количество мест в группах ограничено, поэтому необходима предварительная регистрация по адресу peetri@linnamuuseum.ee
Программа состоится: 10.06 и 08.07 в 15.00
Городской лагерь Таллиннского городского музея «Братство Старого города»
«Игра масок в музее»
С 30 июня по 2 июля и с 25 августа по 27 августа пройдёт городской лагерь Братства Старого города, объединяющий все филиалы Таллиннского городского музея.
Начало - в башне Кик-ин-де-Кёк и бастионных ходах, где посетителей ожидает знакомство с масками и их значением в истории. Каждый ребенок сможет смастерить себе ту маску, которая ему по душе.
«В течении трёх дней посетиим в Старом городе Музей фотографии и Таллиннский городской музей, музей Каламая, а в Кадриорге — Домик Петра и детский музей Мииямилла», - написано в программе
Горячее питание обеспечит музейное кафе Девичьей башни: обед в кафе, а также пикники в городских парках.
Городской лагерь будет проходить на двух языках.
Стоимость: 60€ (три дня)
Регистрация на русскую смену здесь
Лагерь пройдет: 30.06-02.07 с 10.00 до 16.00 и 25.08-27.08 с 10.00 до 16.00