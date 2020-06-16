Таллиннский городской музей подготовил насыщенную летнюю программу на русском языке

Мероприятие состоится: 11 июля в 12.00-14.00

Мероприятие бесплатное.

Культур-тур по парку Кадриорг

«КУЛЬТ-ТУР ПО ПАРКУ КАДРИОРГ»

«Давайте вместе отправимся в культурное путешествие по парку Кадриорг. Во время экскурсии у каждого участника появится свой код, состоящий из звуков и цветов, на базе которого будет создана творческая работа. Во время нашей прогулки мы побываем у здания детского музея Мииямилла, у мощного валуна, у Кадриоргского дворца с его нижним и французским садами, а также остановимся у фигуры Аполлона», - написано в программе.

Экскурсия рассчитана на семьи.

Стоимость: 12 € полный билет, 10 € льготный билет, 20 € семейный билет

В стоимость включены:

Музейное занятие «Культ-тур по парку Кадриорг»

Посещение Домика Петра до 30 сентября 2020 года

Посещение детского музея Мииямилла до 30 сентября 2020 года

Программа состоится: 12.08 в 15.00

День рождения парка Кадриорг

Детский музей Мииямилла и Домик Петра примут участие в праздновании дня рождения парка Кадриорг, который традиционно проходит 22 июля. В музее Мииямилла вас встретят веселыми цветочными играми и цветочными песнями, вас также ожидает коронация, в ходе которой вы превратитесь в цветочную принцессу или листового принца.

22 июля в 15.00 в мини-саду детского музея Мииямилла состоится открытие выставки «Детки с зелёными пальчиками», которая шаг за шагом научит, как подружиться с природой. Благодаря увлекательным занятиям, вопросам, заставляющим задуматься и головокружительным фактам, вы сможете ближе познакомиться с удивительной и многослойной окружающей средой. Эта выставка станет частью постоянной экспозиции музея и будет направлена на поддержание зелёного образа мышления. «Детки с зелёными пальчиками» — отличная база для знакомства с окружающей средой и навыками бережного к ней отношения.

В Домике Петра можно будет стать участниками познавательных экскурсий.

Мероприятие состоится: 22 июля в 12.00-16.00

Стоимость: вход в детский музей Мииямилла и в Домик Петра – по 1 €, занятия и мастерские во дворе – бесплатно

Домик Петра (Мяэкалда 2)

«История парка Кадриорг»

«Мы совершим увлекательное путешествие на 300 лет назад и увидим парк таким, каким его создавал русский царь Петр I. Познакомимся со "старым" и "новым" дворцами императора, узнаем, кем была Екатерина I и где находился ее "огород"? Используя свои 5 чувств, мы выясним, какие растения и цветы росли в этом "огороде". Занятие начнется в Доме Петра I и продолжится в Кадриоргском парке», - рассказывают организаторы.

Экскурсия рассчитана на семьи.

Стоимость: 12 € полный билет, 10 € льготный билет, 20 € семейный билет

В стоимость включены:

Музейное занятие «История парка Кадриорг» продолжительностью 1 час 15 минут

Посещение Домика Петра до 30 сентября 2020 года

Посещение детского музея Мииямилла до 30 сентября 2020 года

Билеты можно приобрести перед началом мероприятия в кассе музея.

Количество мест в группах ограничено, поэтому необходима предварительная регистрация по адресу peetri@linnamuuseum.ee

Программа состоится: 10.06 и 08.07 в 15.00

Городской лагерь Таллиннского городского музея «Братство Старого города»

«Игра масок в музее»

С 30 июня по 2 июля и с 25 августа по 27 августа пройдёт городской лагерь Братства Старого города, объединяющий все филиалы Таллиннского городского музея.

Начало - в башне Кик-ин-де-Кёк и бастионных ходах, где посетителей ожидает знакомство с масками и их значением в истории. Каждый ребенок сможет смастерить себе ту маску, которая ему по душе.

«В течении трёх дней посетиим в Старом городе Музей фотографии и Таллиннский городской музей, музей Каламая, а в Кадриорге — Домик Петра и детский музей Мииямилла», - написано в программе

Горячее питание обеспечит музейное кафе Девичьей башни: обед в кафе, а также пикники в городских парках.

Городской лагерь будет проходить на двух языках.

Стоимость: 60€ (три дня)

Регистрация на русскую смену здесь