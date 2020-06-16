Еврокомиссия начала два антимонопольных расследования в отношении Apple

В рамках первого расследования Еврокомиссия намерена выяснить, не нарушают ли правила App Store законодательство ЕС в сфере конкуренции. Поводом для него послужили жалобы музыкального сервиса Spotify и японской торговой площадки Rakuten. В Spotify жаловались на то, что Apple использует App Store для продвижения своего сервиса Apple Music. В Rakuten называли незаконной введенную Apple комиссию в 30% на продажу через App Store электронных книг при одновременном продвижении сервиса Apple Books, передает NEWSru.com.

"Нам необходимо удостовериться, что правила Apple не вредят конкуренции на рынках, где у Apple есть конкурирующие разработчики приложений, продукты которых являются, например, аналогами для стримингового сервиса Apple Music или сервиса Apple Books", - заявила замглавы Еврокомиссии по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер.

Что же касается второго расследования, то Еврокомиссия намерена изучить возможные нарушения конкуренции в работе системы Apple Pay. Дело в том, что Apple ограничивает доступ к модулям NFC в iPhone и Apple Watch, и банки, а также сторонние платежные сервисы не могут предложить владельцам устройств возможность бесконтактных платежей через собственные приложения, пишет The Verge.

Вестагер назвала поводом для этого расследования рост числа бесконтактных платежей в Европе в условиях пандемии коронавируса. "Похоже, Apple устанавливает для приложений и сайтов продавцов условия использования Apple Pay. Компания также резервирует для себя функционал бесконтактных платежей в iPhone. Важно, чтобы действия Apple не лишали пользователей возможности использовать преимущества новых платежных технологий", - отметила Вестагер.