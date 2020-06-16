Еврокомиссия начала два антимонопольных расследования в отношении Apple

Еврокомиссия объявила об открытии двух антимонопольных расследований в отношении компании Apple. Как сообщается на сайте регулятора, первое касается деятельности магазина приложений App Store, а второе - платежной системы Apple Pay.
В рамках первого расследования Еврокомиссия намерена выяснить, не нарушают ли правила App Store законодательство ЕС в сфере конкуренции. Поводом для него послужили жалобы музыкального сервиса Spotify и японской торговой площадки Rakuten. В Spotify жаловались на то, что Apple использует App Store для продвижения своего сервиса Apple Music. В Rakuten называли незаконной введенную Apple комиссию в 30% на продажу через App Store электронных книг при одновременном продвижении сервиса Apple Books, передает NEWSru.com.
"Нам необходимо удостовериться, что правила Apple не вредят конкуренции на рынках, где у Apple есть конкурирующие разработчики приложений, продукты которых являются, например, аналогами для стримингового сервиса Apple Music или сервиса Apple Books", - заявила замглавы Еврокомиссии по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер.
Что же касается второго расследования, то Еврокомиссия намерена изучить возможные нарушения конкуренции в работе системы Apple Pay. Дело в том, что Apple ограничивает доступ к модулям NFC в iPhone и Apple Watch, и банки, а также сторонние платежные сервисы не могут предложить владельцам устройств возможность бесконтактных платежей через собственные приложения, пишет The Verge.
Вестагер назвала поводом для этого расследования рост числа бесконтактных платежей в Европе в условиях пандемии коронавируса. "Похоже, Apple устанавливает для приложений и сайтов продавцов условия использования Apple Pay. Компания также резервирует для себя функционал бесконтактных платежей в iPhone. Важно, чтобы действия Apple не лишали пользователей возможности использовать преимущества новых платежных технологий", - отметила Вестагер.
Напомним, в январе 2018 года власти Евросоюза оштрафовали американского производителя чипов для мобильных устройств компанию Qualcomm на 997 млн евро (1,2 млрд долларов США) за подкуп компании Apple, Расследование показало, что Qualcomm платила Apple миллиарды долларов, чтобы компания из Купертино не покупала чипы конкурентов Qualcomm.