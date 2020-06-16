Эстонский хуторянин решил обратиться в Европейский суд по правам человека

Каупо Кутсар, хуторянин из Валгамаа, в тяжбе с главой Союза пищевой промышленности Сирье Потисепп не удовлетворенный решением как уездного, так и окружного суда, а также Госсуда, решил обратиться в Европейский суд по правам человека, пишет Lõuna-Eesti Postimees.
Кутсар годами конфликтовал с Союзом пищевой промышленности. Причиной стал флажок, который изображается на изготовленных в Эстонии продуктах питания, если производитель выражает такое желание. Его беспокоит, что значок может стоять и на тех продуктах, основное сырье которых имеет иностранное происхождение. По словам Кутсара, это вводит потребителя в заблуждение. По оценке Потисепп, в статье на портале Lõunaeestlane были опубликованы ложные утверждения. Например, о том, что президент вручила знак отличия мошеннику. Также обсуждались высказывания Кутсара в соцсетях.
Уездный суд сначала постановил, что Кутсар должен выплатить Потисепп компенсацию в 2000 евро. Кутсар направил жалобу дальше, однако Госсуд постановление не изменил. Кутсар обжаловал это решение, и в феврале Госсуд вынес постановление, которым не принял кассационную жалобу в производство. Поэтому Кутсар обратился в следующую инстанцию.
«Меня подвели три судебных инстанции Эстонской республики. Я рад, что мы находимся в Евросоюзе и наше государственное не в одиночестве, однако сейчас, жалуясь в суд на эстонское государство, я смотрю скорее в сторону Европы», - сказал Кутсар.
Он добавил, что еще до обращения в Госсуд у него и авдоката было сомнение, что он может остаться виновным в эстонском суде. Вопрос был и в том, что в Европейский суд по правам человека нельзя обратиться до того, как эстонская судебная система исчерпана - до того, как Госсуд принял или не принял дело в производство.
Кутсар продолжал настаивать на том, что его слова были неправильно переданы в оригинальной статье. «Сегодня меня осудили на основании статьи, написанной журналистом, которая была написана с использованием его слов, которую я не мог просмотреть. К сожалению, эстонский суд также не смог оценить некоторые доказательства, подтверждающие, что общественность была введена в заблуждение относительно уведомления о маркировке с флажком».
Документы адвокатского бюро Triniti поступят в суд на этой неделе. «Если Европейский суд по правам человека возьмет дело в производство, есть большая надежда на то, что решение эстонского суда будет пересмотрено, поскольку их решение является обязательным для эстонских судов. По мнению этого суда, одним из важных критериев является наличие материального ущерба, и я должен был выплатить Сирье Потисепп 2000 евро в качестве компенсации и 3225 евро в качестве процессуальных издержек в ее пользу. Мы с адвокатами считаем, что все критерии выполнены, и суд должен взять дело в производство», - добавил Кутсар.