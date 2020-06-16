Эстонский хуторянин решил обратиться в Европейский суд по правам человека

Кутсар годами конфликтовал с Союзом пищевой промышленности. Причиной стал флажок, который изображается на изготовленных в Эстонии продуктах питания, если производитель выражает такое желание. Его беспокоит, что значок может стоять и на тех продуктах, основное сырье которых имеет иностранное происхождение. По словам Кутсара, это вводит потребителя в заблуждение. По оценке Потисепп, в статье на портале Lõunaeestlane были опубликованы ложные утверждения. Например, о том, что президент вручила знак отличия мошеннику. Также обсуждались высказывания Кутсара в соцсетях.

Уездный суд сначала постановил, что Кутсар должен выплатить Потисепп компенсацию в 2000 евро. Кутсар направил жалобу дальше, однако Госсуд постановление не изменил. Кутсар обжаловал это решение, и в феврале Госсуд вынес постановление, которым не принял кассационную жалобу в производство. Поэтому Кутсар обратился в следующую инстанцию.

«Меня подвели три судебных инстанции Эстонской республики. Я рад, что мы находимся в Евросоюзе и наше государственное не в одиночестве, однако сейчас, жалуясь в суд на эстонское государство, я смотрю скорее в сторону Европы», - сказал Кутсар.

Он добавил, что еще до обращения в Госсуд у него и авдоката было сомнение, что он может остаться виновным в эстонском суде. Вопрос был и в том, что в Европейский суд по правам человека нельзя обратиться до того, как эстонская судебная система исчерпана - до того, как Госсуд принял или не принял дело в производство.

Кутсар продолжал настаивать на том, что его слова были неправильно переданы в оригинальной статье. «Сегодня меня осудили на основании статьи, написанной журналистом, которая была написана с использованием его слов, которую я не мог просмотреть. К сожалению, эстонский суд также не смог оценить некоторые доказательства, подтверждающие, что общественность была введена в заблуждение относительно уведомления о маркировке с флажком».