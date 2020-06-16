Вт, 16.06.2020
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  • В волости Йыэляхтме хотят создать эвакуационный пункт для таллиннцев

В волости Йыэляхтме хотят создать эвакуационный пункт для таллиннцев

Мост через реку Ягала. Иллюстративное фото.

ФОТО: Priit Simson / Postimees

В волости Йыэляхтме хотели бы создать пункт эвакуации на случай, если большому числу таллиннцев придется покинуть свои дома. Предпосылкой для реализации такого плана стало бы сохранение гидроэлектростанций на реке Ягала, передает Rus.ERR.

"У нас в Йыэляхтме есть две важных гидроэлектростанции: Ягалаская и Линнамяэская. В кризисной ситуации они могли бы работать в качестве автономных объектов. Например, если в Таллинне возникнет необходимость эвакуировать людей, то в Йыэляхтме могли бы располагаться полевые больницы, которые можно было бы снабжать электроэнергией с ГЭС", – рассказал радионовостям ERR старейшина волости Йыэляхтме Андрус Умбоя.

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