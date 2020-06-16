В волости Йыэляхтме хотят создать эвакуационный пункт для таллиннцев

"У нас в Йыэляхтме есть две важных гидроэлектростанции: Ягалаская и Линнамяэская. В кризисной ситуации они могли бы работать в качестве автономных объектов. Например, если в Таллинне возникнет необходимость эвакуировать людей, то в Йыэляхтме могли бы располагаться полевые больницы, которые можно было бы снабжать электроэнергией с ГЭС", – рассказал радионовостям ERR старейшина волости Йыэляхтме Андрус Умбоя.