Rail Baltic может оказаться вдвое дороже первоначальных планов

Если, согласно первоначальному прогнозу, на строительство Rail Baltic ушло бы около 4,65 млрд евро, то, по новейшему прогнозу счетной палаты, совокупная стоимость составит 7 млрд евро. Стоимость включает выплаты, покрывающие выявленный в ходе аудита риск рост будущих затрат. Официальная стоимость проекта составляет сейчас 5,8 млрд евро.

В аудите также отмечается, что сегмент пассажироперевозок Rail Baltic нежизнеспособен с экономической точки зрения, поскольку к 2030 году линией пользовались бы 4,6 млн пассажиров в год. По оценке счетной палаты, крупные транспортные инфраструктуры с компонентом скоростной железной дороги должны обслуживать 9 млн пассажиров в год, чтобы быть жизнеспособными.

Если задействовать ведущий в Польшу путь и провести более общий анализ, то после строительства и обновления ведущего в Варшаву участка число жителей региона обслуживания с продолжительностью рейса 60 минут составит 8,3 млн человек.

Кроме того, по оценке счетной палаты, задерживается строительство Rail Baltic, в том числе задержки во вводе в эксплуатацию могут достигать почти трех лет. «Латвийский госконтроль указывал на риск отсрочек продолжительностью от одного года до четырех лет, причиной которых в том числе является позднее начало и связанные с принудительным отчуждением земель бюрократические государственные процедуры», - отмечается в аудите.

В то же время, по оценке счетной палаты, Rail Baltic вместе с тремя другими прошедшими аудит частями крупной инфраструктуры к 2030 году, скорее всего, соответствовал бы минимальным требованиям TEN-T.