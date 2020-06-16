Вт, 16.06.2020
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  • В Таллинне произошло две аварии с участием трамвая и автомобиля
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В Таллинне произошло две аварии с участием трамвая и автомобиля

Трамвай.

ФОТО: Raul Mee

Сегодня полиция сообщила в своем Twitter, что в Таллинне произошло два ДТП, нарушивших трамвайное движение.

Сегодня в Таллинне около остановки "Космос" произошла авария с участием автомобиля и трамвая, нарушившая трамвайное движение в сторону центра города. Также трамвайное движение в сторону центра было нарушено рядом со зданием 13E на Тартуском шоссе, поскольку и там произошла авария с участием машины и трамвая. Люди не пострадали.

Пресс-секретарь полиции сообщила Rus.Postimees, что по состоянию на 16:20 движение трамваев восстановлено.

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