В Эстонии создадут Службу неплатежеспособности

В Рийгикогу меняют Закон о банкротстве, чтобы производство дел было быстрее, а кредиторы могли возвращать больше денег. После вступления закона в силу при Департаменте конкуренции начнет работать Служба неплатежеспособности. Она будет заниматься крупнейшими делами о банкротстве, представляющими общественный интерес, передает Rus.ERR.
В Эстонии при процедурах банкротства удовлетворяется в среднем лишь 40% требований, в Финляндии – 88%. По словам вице-председателя правовой комиссии Рийгикогу Тоомаса Кивимяги (Партия реформ), цель – повысить число удовлетворяемых требований до 80% и сократить сроки делопроизводств. Сейчас в Эстонии на это уходит в среднем три года, сообщила "Актуальная камера".
"Это абсурдно долго. Наша цель – один год, как в Германии", – заявил Кивимяги.