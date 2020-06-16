В Эстонии создадут Службу неплатежеспособности

В Эстонии при процедурах банкротства удовлетворяется в среднем лишь 40% требований, в Финляндии – 88%. По словам вице-председателя правовой комиссии Рийгикогу Тоомаса Кивимяги (Партия реформ), цель – повысить число удовлетворяемых требований до 80% и сократить сроки делопроизводств. Сейчас в Эстонии на это уходит в среднем три года, сообщила "Актуальная камера".