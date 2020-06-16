Эстонский стартап получил 2,2 миллиона: среди инвесторов - владелец Bolt

Фирма Planet42, которая в основном предоставляет услуги в Южно-Африканской Республике, получила деньги, собранные на этот раз в рамках инвестиционного раунда под руководством Change Ventures. Как сообщает tech.eu, среди инвесторов были такие известные эстонские имена, как Мартин Виллиг из Bolt, Рагнар Сассь из Pipedrive, Марко Викербау из MeetFrank, Кристьян Вилозиус и другие.

Руководитель Planet42 - Эрик Оя, бывший глава Mogo Finance Estonia, сказал изданию, что предприятие анализирует кредитоспособность желающих купить автомобиль в ЮАР, самостоятельно приобретает автомобиль и дает в аренду. К настоящему моменту таким образом клиенты получили около 2000 автомобилей, передает Postimees.