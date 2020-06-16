Страсти по футбольному манежу на Маарьямяги: в RKAS предлагают найти другое место

Портал новостей ERR сообщил во вторник, что министр юстиции Райво Аэг обратился к министру государственного управления Яаку Аабу с просьбой, чтобы RKAS отозвал согласие на строительство на Маарьямяги крытого футбольного манежа. В качестве главного аргумента Аэг указывает на близость к мемориалу жертвам коммунизма.

«Мы намерены продолжать диалог со всеми сторонами и найти выход из ситуации. На самом деле, мы уже предлагали спортивному клубу: если мы найдем подходящее им альтернативное место для манежа, не согласятся ли они переехать?» - сказал BNS директор по развитию недвижимости RKAS Михкель Мягер.

Мягер отметил, что детальная планировка манежа учитывает расположение мемориала и участки можно было бы разделить, посадив между ними деревья.

«На самом деле Riigi Kinnisvara заключил со спортивным клубом FC Levadia договор о разрешении на строительство еще в 2005 году. Согласно договору, спортивный клуб может использовать этот участок в качестве футбольных площадок и строить на нем обслуживающие его деятельность сооружения, наша роль как владельца участка — гарантировать его целесообразное использование», - сказал он.

Он отметил, что детальная планировка футбольного манежа по адресу Тууленурга, 1 была инициирована в 2014 году, а RKAS является владельцем участка, на котором расположен мемориал жертвам коммунизма на Маарьямяги, с конца 2017 года.