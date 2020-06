Цифры по COVID-19 в России: несовершенство статистики или умысел?

К статистике инфицированных коронавирусной инфекцией в России вопросы возникли в мае. Тогда газеты The New York Times и The Financial Times опубликовали статьи, в которых содержалось предположение, что в официальную статистику не попало 70% смертей от COVID-19 в Москве и Санкт-Петербурге. Российские федеральные и местные власти уверяют, что официальные данные верны. В Минздраве РФ на запрос DW сообщили, что методика подсчета основана на рекомендациях Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Максим Радецкий, пресс-секретарь Минздрава, пояснил, что в ее основу положены новые принципы классификации ВОЗ с учетом международных рекомендаций по удостоверению и кодированию COVID-19.