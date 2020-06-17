Цифры по COVID-19 в России: несовершенство статистики или умысел?

В России более полумиллиона человек заразились коронавирусом. Это третий показатель в мире. Несмотря на это, по официальным данным, смертность от COVID-19 в стране низкая. DW с помощью экспертов выясняла, кто не вошел в статистику российского Минздрава, не только по умершим, но и по заболевшим.

"Мама в список не попала"

В гостиной Анны Клочковой на самом видном месте фотография ее матери Галины Васильевны. 21 мая она умерла в ярославской больнице от коронавируса. Врачей, по словам Анны, буквально пришлось упрашивать госпитализировать женщину. Галина Васильевна работала в медучреждении - в регистратуре женской консультации в городе Переславль-Залесский. Коронавирусом женщина заразилась, скорее всего, на работе, считает ее дочь: "Там никаких средств защиты не выдавали. Мне пришлось самой сшить для нее маску из бинтов".

23 мая провели вскрытие умершей. В России смерть от коронавируса должен подтвердить патологоанатом. "Причина смерти - новая коронавирусная инфекция, - показывает свидетельство о смерти Анна. - В тот день, когда моя мама умерла, от коронавирусной инфекции, по официальным данным, (в области. - Ред.) скончался только один человек - мужчина. Моя мама в список не попала. Ее в статистике нет".

То, что 21 мая умер именно мужчина, подтвердил на своей странице в Facebook губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов. Ни 23 мая, ни последующие семь дней статистика по умершим в Ярославской области не изменилась. DW обратилась за разъяснением в здравотдел Ярославской области. На момент публикации материала ответа на запрос не последовало.

ВОЗ о российской статистике по коронавирусу

К статистике инфицированных коронавирусной инфекцией в России вопросы возникли в мае. Тогда газеты The New York Times и The Financial Times опубликовали статьи, в которых содержалось предположение, что в официальную статистику не попало 70% смертей от COVID-19 в Москве и Санкт-Петербурге. Российские федеральные и местные власти уверяют, что официальные данные верны. В Минздраве РФ на запрос DW сообщили, что методика подсчета основана на рекомендациях Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Максим Радецкий, пресс-секретарь Минздрава, пояснил, что в ее основу положены новые принципы классификации ВОЗ с учетом международных рекомендаций по удостоверению и кодированию COVID-19.

Однако директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан назвал статистику смертности от коронавируса в России, "сложной для понимания", а разницу между числом заболевших и умерших "необычной". В свою очередь, представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович в интервью Business FM отметила, что Райан - не статистик, не имеет опыта в этой области экспертизы, и просто высказал свое мнение. "Ни в коем случае ВОЗ не имеет претензий к России", - подчеркнула Вуйнович.