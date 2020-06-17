Последние ограничения, введенные в Эстонии в связи с коронавирусом, могут отменить в июле

С июля в Эстонии могут быть отменены последние ограничения, призванные остановить распространение коронавируса, пишет Rus.ERR.
Это произойдет в случае, если результаты исследования COVID-19, которое будет представлено через неделю, окажутся положительными.
Снятие ограничений касается в первую очередь баров и ночных клубов, а также соблюдения правила 2+2.
Как отметила глава научного совета при правительстве по COVID-19, профессор Ирья Лутсар, правила 2+2 уже не придерживаются, поэтому правительству рекомендовано отменить строгую меру. Однако рекомендация соблюдать социальную дистанцию сохранится.