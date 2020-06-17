Ср, 17.06.2020
Если бы дело было только в зарплате, за дверями хлева должна была бы стоять длинная очередь. Роомет Сырмус
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  • Последние ограничения, введенные в Эстонии в связи с коронавирусом, могут отменить в июле

Последние ограничения, введенные в Эстонии в связи с коронавирусом, могут отменить в июле

Зачастую людям сложно соблюдать правило 2+2.

ФОТО: Eero Vabamägi

С июля в Эстонии могут быть отменены последние ограничения, призванные остановить распространение коронавируса, пишет Rus.ERR.

Это произойдет в случае, если результаты исследования COVID-19, которое будет представлено через неделю, окажутся положительными.

Снятие ограничений касается в первую очередь баров и ночных клубов, а также соблюдения правила 2+2. 

Как отметила глава научного совета при правительстве по COVID-19, профессор Ирья Лутсар, правила 2+2 уже не придерживаются, поэтому правительству рекомендовано отменить строгую меру. Однако рекомендация соблюдать социальную дистанцию сохранится. 

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