Исследование: снижение потребления во время чрезвычайного положения положительно сказалось на сбережениях физических лиц

Поскольку расходы снижались быстрее, чем доходы, можно увидеть, что в целом объем сбережений частных лиц даже несколько увеличился. Быстрее всех смогли отреагировать на изменения люди в возрасте от 51 до 64 лет. Доход изменился больше у мужчин и меньше – у женщин.

Руководитель по анализу клиентов и даталогии в SEB Baltikum Леннарт Китт: «В то время как по данным Департамента статистики в 2019 году средний член домохозяйства в Эстонии тратил 489 евро в месяц, то, по крайней мере, такая сумма в феврале была у 53% активных клиентов банка SEB. Три месяца спустя эта же доля возросла до 56%. Вместе с тем в самом смелом положении находятся пенсионеры, где по крайней мере эквивалентная сумма имеется в резерве у более чем 70% населения. Поскольку сбережения могут быть распределены по нескольким банкам, то отложенные суммы, вероятно, будут даже немного выше».