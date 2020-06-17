Исследование: снижение потребления во время чрезвычайного положения положительно сказалось на сбережениях физических лиц

В то время, как во время обусловленного коронавирусом кризиса в ряде секторов доходы людей упали, наличие сбережений приобретает все большую важность. Согласно полученным за май данным, из клиентской базы SEB видно, что поступления на счета частных лиц сократились почти на 6%, в то время как расходы сократились почти на 11%.
Поскольку расходы снижались быстрее, чем доходы, можно увидеть, что в целом объем сбережений частных лиц даже несколько увеличился. Быстрее всех смогли отреагировать на изменения люди в возрасте от 51 до 64 лет. Доход изменился больше у мужчин и меньше – у женщин.
Руководитель по анализу клиентов и даталогии в SEB Baltikum Леннарт Китт: «В то время как по данным Департамента статистики в 2019 году средний член домохозяйства в Эстонии тратил 489 евро в месяц, то, по крайней мере, такая сумма в феврале была у 53% активных клиентов банка SEB. Три месяца спустя эта же доля возросла до 56%. Вместе с тем в самом смелом положении находятся пенсионеры, где по крайней мере эквивалентная сумма имеется в резерве у более чем 70% населения. Поскольку сбережения могут быть распределены по нескольким банкам, то отложенные суммы, вероятно, будут даже немного выше».
Учитывая, что потребление восстанавливается, а экономика, в ближайшее время еще (по крайней мере, в ряде секторов) не вырвалась из лап кризиса, со временем наличие сбережений будет становиться все более важным. Результаты опроса, проведенного среди 1100 жителей Эстонии в середине мая, показывают, что 21% населения уже воспользовались своими сбережениями, в то же время 13% респондентов подтвердили, что их сбережения во время коронакризиса увеличились. Почти 50% респондентов подтвердили, что их сбережения не изменились, несмотря на обусловленный коронавирусом кризис.