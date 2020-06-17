ДТП с шестью пострадавшими: водитель не был пьян, три человека получили тяжелые травмы, в том числе и маленький ребенок

В 7.35 в Центр тревоги поступило сообщение о ДТП на 11-м км дороги Кихлепа-Лепасепа в деревне Соомра Пярнуского уезда, где столкнулись легковые автомобили Dacia и Opel.

По словам оперативного руководителя Пярнуского отделения полиции Алвара Вилля, автомобили столкнулись на перекрестке равнозначных дорог, когда водитель Dacia нарушил «правило правой руки» и выехал на дорогу перед Opel. Всего в автомобилях находились семь человек — в Dacia пять, а в Opel два. В больницу доставили шесть человек, в том числе полугодовалого младенца.

«На данный момент мы знаем, что у управлявшего Dacia мужчины были признаки алкогольного опьянения, в том же автомобиле был шестимесячный ребенок. Все взрослые были пристегнуты по правилам, но ребенка держал на руках взрослый, поэтому он не был в достаточной степени защищен», - сказал утром Вилль.

Вилль напомнил всем водителям, что для того, чтобы поездка была безопасной, все пассажиры должны пользоваться защитным снаряжением, в том числе дети должны находиться в соответствующих их возрасту креслах безопасности.

Руководитель Пярнуского отделения полиции Юллар Кютт около 17.10 уточнил, что в ходе выяснения обстоятельств ДТП обнаружилось, что за рулем Dacia был не мужчина, который употреблял алкоголь. Кто из находившихся в Dacia был за рулем, будет выяснено в ходе дальнейшего расследования. «Из шести доставленных утром в больницу людей троих отправили домой, другие получили тяжелые травмы и по-прежнему находятся в больнице, в том числе и ребенок», - сказал Кютт.