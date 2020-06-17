Путаница с застройкой ипподрома стала для девелопера неприятной неожиданностью

Хотя застройщик еще буквально вчера верил, что уже в ближайшем времени возможно будет начать строительство новых зданий на территории нынешнего Таллиннского ипподрома, вице-мэр Калле Кландорф (Центристская партия) внезапно отклонил данный проект, пишет Postimees.
Разногласия между городскими властями Таллинна и предприятием, занимающимся проектированием недвижимости на территории ипподрома, Alfa Property, не привлекли бы столь огромного внимания, если бы не связанный с данным проектом предприниматель, который сделал денежное пожертвование Центристской партии.
Член правления Alfa Property Яанус Микк сообщил BNS, что развитие квартала на месте ипподрома достигло фазы проектирования и к строительству можно приступить уже в нынешнем году.
«В скором времени мы надеемся получить разрешение на строительство первых офисных помещений», - сообщил Микк. Предприниматель заявил, что городские власти представили расчетные условия и сейчас ведется проектирование. По его словам, разрешены разногласия с департаментом коммунального хозяйства Таллинна, которые годами препятствовали развитию проекта. Дело в том, что на ипподроме отсутствует водопроводная сеть, и ранее город требовал от застройщика установить систему отвода дождевой воды с насосом, что обошлось бы в 12 миллионов евро.
Предприниматель заказал у Таллиннского Технического университета исследование, согласно результатам которого нет необходимости в дорогом насосе и подходит дождевая канализация со свободным стоком. Предприниматель заявил, что городские власти разделяют данную точку зрения, и стороны пришли к согласию.
Для развития квартала на месте нынешнего ипподрома была основана компания, 2,5 процентов акций которой косвенно принадлежит Мартину Кюннапу. Полученные от последнего 50 000 евро его бывшая жена пожертвовала в январе текущего года Центристской партии. В предыдущий четверг государственная прокуратура возбудила уголовное дело, чтобы установить происхождение денег и мотивы для совершения пожертвования.
«Проект ипподрома сдвинулся с мертвой точки примерно полтора месяца назад, когда городские власти после нескольких лет переговоров наконец-то предоставили застройщику расчетные условия», - сообщил неделю назад издательству Eesti Ekspress деловой партнер Кюннапа Рейго Рандметс. Теперь вопрос лишь за тем, кто оплатит строительство и понесет все остальные расходы.
Однако вице-мэр Калле Кландорф сообщил вчера, что заявления Alfa Property не соответствуют действительности и входящий в его сферу ответственности департамент коммунального хозяйства не согласовывал решение по дождевой канализации с ипподромом.
«Поведение застройщика совершенно непонятно, невозможно оказать давление на город с помощью ложных утверждений. Застройщик может начать строительство без соответствующего разрешения, однако при отсутствии необходимых сетей, в том числе системы дождевой канализации, лицензию на использование он не получит», - добавил вице-мэр.
По словам Кландорфа, городу действительно представили экспертную оценку Технического университета, однако при ее составлении не была учтена водосборная площадь всей области, а только отрезок от перекрестка Палдиского шоссе, улицы Эндла и Мустамяэ-теэ до моря.
В январе состоялось совещание представителей AS EKE (занимается разработкой здания представительства Elisa в квартале) и AS Tallinna Vesi, однако ни одно из представленных решений так и не было одобрено.
По словам заместителя руководителя Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства решение по вопросу о дождевой канализации является центральным для застройки района ипподрома.
В марте AS K-Projekt представил городу ходатайство с расчетными условиями, при котором была также схема решения отвода дождевых вод. Департамент составил требования, которым должен отвечать проект, их передали заявителю 15 апреля. «В расчетных условиях не было одобрено техническое решение отвода дождевых вод, однако были установлены требования к строительному проекту», - сообщил вице-мэр Кландорф.
Чиновник департамента коммунального хозяйства Весиаллик подтвердил, что город по-прежнему ожидает от застройщика строительства водопровода с насосом, поскольку последний не смог доказать, что предложенное им решение соответствует требованиям.
«Для каждого строительного проекта составляется несколько альтернативных эскизов. Представленные на данный момент коммунальным службам материалы являются рабочими, но не окончательными по решению данного вопроса», - сообщил Весиаллик. Согласно его словам ни одно из предложенных застройщиком решений не было согласовано ни с городским управлением, ни с коммунальными службами, в качестве решения вопроса были представлены лишь эскизы дождевой канализации.
Возможно, в Alfa Property неверно поняли процедуру проведения строительных работ. «На данный момент со стороны города представлены расчетные условия без насоса, который был добавлен только при детальной планировке. По этим расчетным условиям мы сейчас составляем проект», - сообщил член правления Alfa Property Яанус Микк.
По его словам, до сих пор между городскими властями и Alfa Property не было разногласий. «Этот конфликт стал для нас неприятной неожиданностью».
«Развитие квартала на территории ипподрома в любом случае продолжится, независимо от требований городских властей установить насос для отвода дождевых вод», - подтвердил Микк, хотя связь Мартина Кюннапа с предполагаемым незаконным пожертвованием отрицательно сказалась на развитии проекта и дальнейшем сотрудничестве.
«Alfa Property не имеет никакого отношения к нелегальному пожертвованию», - заявил Микк и добавил, что в связи с расследованием по этому делу никаких изменений в структуре предприятия не предвидится.
На вопрос, связано ли пожертвование Центристской партии с развитием Таллиннского ипподрома, вице-мэр Кландорф заявил, что данное предположение не соответствует действительности.
«Так вопрос не решить. Застройщику необходимо считаться с установленными требованиями, в том числе по системе отвода дождевой воды, для чего власти Таллинна и представители Tallinna Vesi установили четкие критерии. Принятые сегодня неправильные решения обернутся в будущем лишними затратами для города и, по сути, каждого горожанина. Таким образом, застройщику придется считаться с требованиями, установленными действующим стандартом. Если какой-то аферист считает возможным изменить действующие правила с помощью пожертвования партии, значит, он не отдает себе отчета в том, в какое время и в каком государстве живет», - заявил вице-мэр.
Причастные к пожертвованию выступили с заявлением
Яна-Хелен Юхасте и ее бывший муж Мартин Кюннап подтвердили в разосланном публичном заявлении, что им нечего скрывать по поводу пожертвования Центристской партии в размере 50 000 евро, в отношении которого прокуратура завела уголовное дело.
Кюннап отметил, что данный денежный перевод предназначался его бывшей супруге и их ребенку, чтобы частично возместить им ущерб за принятые в его жизни решения.
Юхасте добавила, что она в свою очередь пожертвовала деньги Центристской партии, чтобы проучить бывшего супруга, который не принимал участия в воспитании ребенка.