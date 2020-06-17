Путаница с застройкой ипподрома стала для девелопера неприятной неожиданностью

В марте AS K-Projekt представил городу ходатайство с расчетными условиями, при котором была также схема решения отвода дождевых вод. Департамент составил требования, которым должен отвечать проект, их передали заявителю 15 апреля. «В расчетных условиях не было одобрено техническое решение отвода дождевых вод, однако были установлены требования к строительному проекту», - сообщил вице-мэр Кландорф.

Чиновник департамента коммунального хозяйства Весиаллик подтвердил, что город по-прежнему ожидает от застройщика строительства водопровода с насосом, поскольку последний не смог доказать, что предложенное им решение соответствует требованиям.

«Для каждого строительного проекта составляется несколько альтернативных эскизов. Представленные на данный момент коммунальным службам материалы являются рабочими, но не окончательными по решению данного вопроса», - сообщил Весиаллик. Согласно его словам ни одно из предложенных застройщиком решений не было согласовано ни с городским управлением, ни с коммунальными службами, в качестве решения вопроса были представлены лишь эскизы дождевой канализации.

Возможно, в Alfa Property неверно поняли процедуру проведения строительных работ. «На данный момент со стороны города представлены расчетные условия без насоса, который был добавлен только при детальной планировке. По этим расчетным условиям мы сейчас составляем проект», - сообщил член правления Alfa Property Яанус Микк.

По его словам, до сих пор между городскими властями и Alfa Property не было разногласий. «Этот конфликт стал для нас неприятной неожиданностью».

«Развитие квартала на территории ипподрома в любом случае продолжится, независимо от требований городских властей установить насос для отвода дождевых вод», - подтвердил Микк, хотя связь Мартина Кюннапа с предполагаемым незаконным пожертвованием отрицательно сказалась на развитии проекта и дальнейшем сотрудничестве.

«Alfa Property не имеет никакого отношения к нелегальному пожертвованию», - заявил Микк и добавил, что в связи с расследованием по этому делу никаких изменений в структуре предприятия не предвидится.

На вопрос, связано ли пожертвование Центристской партии с развитием Таллиннского ипподрома, вице-мэр Кландорф заявил, что данное предположение не соответствует действительности.

«Так вопрос не решить. Застройщику необходимо считаться с установленными требованиями, в том числе по системе отвода дождевой воды, для чего власти Таллинна и представители Tallinna Vesi установили четкие критерии. Принятые сегодня неправильные решения обернутся в будущем лишними затратами для города и, по сути, каждого горожанина. Таким образом, застройщику придется считаться с требованиями, установленными действующим стандартом. Если какой-то аферист считает возможным изменить действующие правила с помощью пожертвования партии, значит, он не отдает себе отчета в том, в какое время и в каком государстве живет», - заявил вице-мэр.