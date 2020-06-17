Трамп хочет помешать изданию книги его экс-советника Болтона

В частности, перед публикацией книги экс-сотрудник Белого дома не предоставил ее властям для изучения и одобрения. При этом выход книги может поставить под угрозу национальную безопасность, поскольку в издании содержится засекреченная информация, утверждают в Минюсте США.

Джон Болтон в сентябре 2019 года был уволен с поста советника президента США по нацбезопасности из-за политических разногласий с Трампом и некоторыми членами его администрации. Ожидается, что книга "Кабинет, в котором это произошло" появится в магазинах 23 июня.

В аннотации издательства Simon & Schuster утверждается, что Дональд Трамп не доверял собственной администрации, а также считал, что во внешней политике, как и в сделке с недвижимостью, значение имеют личные отношения, умение произвести эффект и продвижение собственных интересов. В черновой версии издания говорилось также, что Трамп сообщил Болтону о намерении заморозить военную помощь Украине до тех пор, пока официальный Киев не начнет расследование в отношении его вероятного соперника на предстоящих президентских выборах Джозефа Байдена и его сына Хантера.