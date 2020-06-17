В Пыхья-Таллинне построят новый жилой район стоимостью сто миллионов евро

В развитие территории бывшего комплекса Балтийской мануфактуры будет инвестировано 100 миллионов евро, в результате чего там вырастет новый жилой и коммерческий квартал в общей сложности на 550 квартир. Сегодня в 14.00 станет известен победитель архитектурного конкурса, организованного для создания проекта района, который может стать новым центром притяжения в Пыхья-Таллинне.
Развитием нового района занимаются фирмы Hepsor и Tolaram Grupp. По словам члена правления Hepsor Хенри Лакса, в новом Мануфактурном квартале будет создана мультифункциональная среда, так сказать, город в городе, где новое и старое создадут гармоничное целое, объединяя коммерческие и жилые функции. Будет отведено важное место культуре и развлечениям, а также зеленым паркам, кроме того, в квартале будет построен новый детский сад. «Наша цель – создать знаковый центр притяжения как для жителей района, так и для Таллинна в целом», – отметил Лакс.
«Кроме строительства новых зданий, на первом этапе мы намерены реконструировать большое производственное здание из красного кирпича, в котором разместятся жилые и коммерческие помещения», – объяснил Лакс. Компания Hepsor, которая построила в Таллинне первые экологичные офисы, сбирается следовать зеленым принципам и при строительстве квартир Мануфактурного квартала.
Член правления Tolaram Investments AS Тарво Тедер сказал, что работа над планами развития Балтийской мануфактуры ведется уже некоторое время. «Архитектурный конкурс для строительства новой амбициозной жилой зоны завершен, и строительные работы могут начаться уже следующим летом», – сказал Тедер, по словам которого на данном этапе застройщики инвестируют в проект общей сложности около 100 миллионов евро.
Сотрудничество Hepsor и Tolaram Group началось с развития «Яблоневого сада Ситси», который стал первым этапом застройки Мануфактурного квартала. В ходе проекта было построено 269 квартир, примерно половина из которых была продана пенсионным фондам LHV, что можно считать новым подходом к продаже. Новая жилая зона – второй этап застройки Мануфактурного квартала.
Всего в Мануфактурном квартале в результате сотрудничества двух фирм будет построено 70 000 квадратных метров жилых и коммерческих площадей, из которых 6000 квадратных метров – это коммерческие и офисные площади. На жилых площадях разместятся 550 квартир с 750 парковочными местами. Следующим этапом будет постройка предусмотренного планировкой высотного здания, для которого будет разработано отдельное архитектурное решение.
История Балтийской мануфактуры
- В 1898 году российский император Николай II утвердил устав акционерного общества «Балтийская бумагопрядильная и ткацкая мануфактура».
- Акционерное общество приобрело для постройки фабрики земельный участок, расположенный между Цигельскоппельской дорогой и морем. Главное здание Мануфактуры было построено к марту 1900 года.
- К 1905 году на фабрике работало 1400 человек, т. е. примерно десятая часть всех рабочих, занятых на промышленных предприятиях Таллинна.
- К 1924 году на фабрике было 2000 рабочих, кроме тканей здесь производились также нитки и вата.
- В период между двумя мировыми войнами, в 1928-1929 годах производство достигло высокого уровня.
- В 1940 году фабрика была национализирована; в августе 1941 года, в горниле войны фабрика сгорела.
- В 1945 году начались восстановительные работы, и уже в следующем году вновь была произведена первая тонна продукции.
- Как государственное акционерное общество предприятие работало до восстановления независимости Эстонии.
- В 1990-х годах фабрика перешла в руки сингапурской текстильной фирмы, и теперь уже много лет как там ничего не производят.