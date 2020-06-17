В Пыхья-Таллинне построят новый жилой район стоимостью сто миллионов евро

Развитием нового района занимаются фирмы Hepsor и Tolaram Grupp. По словам члена правления Hepsor Хенри Лакса, в новом Мануфактурном квартале будет создана мультифункциональная среда, так сказать, город в городе, где новое и старое создадут гармоничное целое, объединяя коммерческие и жилые функции. Будет отведено важное место культуре и развлечениям, а также зеленым паркам, кроме того, в квартале будет построен новый детский сад. «Наша цель – создать знаковый центр притяжения как для жителей района, так и для Таллинна в целом», – отметил Лакс.

«Кроме строительства новых зданий, на первом этапе мы намерены реконструировать большое производственное здание из красного кирпича, в котором разместятся жилые и коммерческие помещения», – объяснил Лакс. Компания Hepsor, которая построила в Таллинне первые экологичные офисы, сбирается следовать зеленым принципам и при строительстве квартир Мануфактурного квартала.

Член правления Tolaram Investments AS Тарво Тедер сказал, что работа над планами развития Балтийской мануфактуры ведется уже некоторое время. «Архитектурный конкурс для строительства новой амбициозной жилой зоны завершен, и строительные работы могут начаться уже следующим летом», – сказал Тедер, по словам которого на данном этапе застройщики инвестируют в проект общей сложности около 100 миллионов евро.

Сотрудничество Hepsor и Tolaram Group началось с развития «Яблоневого сада Ситси», который стал первым этапом застройки Мануфактурного квартала. В ходе проекта было построено 269 квартир, примерно половина из которых была продана пенсионным фондам LHV, что можно считать новым подходом к продаже. Новая жилая зона – второй этап застройки Мануфактурного квартала.

Всего в Мануфактурном квартале в результате сотрудничества двух фирм будет построено 70 000 квадратных метров жилых и коммерческих площадей, из которых 6000 квадратных метров – это коммерческие и офисные площади. На жилых площадях разместятся 550 квартир с 750 парковочными местами. Следующим этапом будет постройка предусмотренного планировкой высотного здания, для которого будет разработано отдельное архитектурное решение.