ВОЗ заявила о прорыве Британии в лечении коронавируса с помощью стероида

"Это первое лекарство, которое показывает такое снижение смертности среди пациентов с COVID-19. Это отличная новость, и я поздравляю правительство Великобритании, Оксфордский университет и многие больницы и пациентов в Великобритании, внесших вклад в достижение этого научного прорыва, который спасет жизни", - сказал Гебрейесус. Он добавил, что ВОЗ может внести препарат в свои рекомендации по борьбе с вирусом, когда ученые опубликуют полные данные о тестах.

Британские медики в Оксфорде провели испытания, вводя стероид дексаметазона более чем 2100 пациентам ежедневно в течение 10 дней. В конце этого периода оказалось, что среди контрольной группы умерли на 35% меньше больных, подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ), и на 20% меньше - инфицированных, получающих кислород. Положительный эффект при этом зафиксирован только среди больных с тяжелым течением болезни.

Правительство Великобритании 16 июня одобрило применение стероида дексаметазона для лечения коронавируса. Препарат известен более 60 лет, его использовали как противовоспалительное средство и средство для лечения некоторых видов рака. Он включен в Примерный перечень основных лекарственных средств ВОЗ с 1977 года в нескольких составах, и в настоящее время он запатентован и доступен в большинстве стран.

По словам руководящего исследованием профессора Оксфордского университета Питера Хорби, которого цитирует ТАСС, дексаметазон стал "первым лекарством, продемонстрировавшим улучшение показателей выживаемости при COVID-19". Хорби считает, что препарат должен быть незамедлительно включен в используемые в мире протоколы лечения коронавирусной инфекции.

В проводимом с марта исследовании принимают участие 11,5 тыс. пациентов из 175 британских больниц. Цель масштабного научного проекта - изучить эффективность методик лечения зараженных коронавирусом нового типа. 2,1 тыс. участников исследования получали дексаметазон, однако изучалась также эффективность антиретровирусного препарата лопинавира/ритонавира, антибиотика азитромицина, иммунодепрессанта тоцилизумаба, переливания больным плазмы крови пациентов, перенесших коронавирус, а также противомалярийного препарата гидроксихлорохина. 4,3 тыс. пациентов в контрольной группе получали лишь стандартное лечение.

В апреле управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов при Министерстве здравоохранения и социальных служб США предостерегло соотечественников от употребления гидроксихлорохина вне больниц из-за побочных эффектов в виде возможных проблем с сердечно-сосудистой системой. Ряд исследований доказали неэффективность этого препарата в лечении коронавируса, а несколько человек в США скончались, решив лечиться им самостоятельно на дому. В конце марта в Аризоне умер мужчина, принимавший дома фосфат хлорохина, который несколько десятков лет применяется от малярии, полагая, что это защитит его от заражения коронавирусом. Его супруга была госпитализирована, а позднее рассказала журналистам, что они смотрели брифинги, во время которых президент США Дональд Трамп говорил о потенциальных преимуществах хлорохина. Сам президент также признался, что принимает гидроксихлорохин, и ежедневные тестирования на наличие коронавирусной инфекции пока дают отрицательный результат. Лечащий врач президента Шон Конли заявил, что потенциальная польза от этого лечения превышает относительные риски.