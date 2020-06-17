Большой обзор ⟩ Где и за сколько можно снять самое дешевое жилье в Таллинне?

Портал Kodustiil предлагает посмотреть на самые дешевые съемные квартиры в столице, причем у каждого района города своя специфика и свои приоритеты. Разброс цен довольно велик.

На порталах недвижимости KV.ee и City24.ee можно найти варианты съемного жилья, за которые просят даже меньше, чем 200 евро в месяц. Правда, назвать эти предложения полноценными квартирами довольно сложно.

В Мустамяэ, на Вильде-теэ, 96 предлагается внаем комната на первом этаже площадью 16 квадратных метров с туалетом, душем и кухонным уголком.

Вариант в Мустамяэ. ФОТО: KV.EE

В деревянном доме на улице Фельманни, 27 сдается внаем вроде как квартира площадью 15 квадратных метров. Имеется душ и туалет, но из объявления не понятно, где этот санузел находится - в квартире или в коридоре.

Квартира в центре Таллинна. ФОТО: City24

Находящаяся на первом этаже комната с душем и туалетом площадью 16 м2 сдается за 180 евро в месяц. Дом гостиничного типа расположен на Палласти, 33.

Дом на Палласти, 33l. ФОТО: City24

За эти деньги предлагается комната площадью всего 12 м2 в доме гостиничного типа на Котка, 1. В эту площадь входят и сама комната, и душевая с унитазом.

Объект в Кристийне. ФОТО: City24

Самое дешевое предложение на сегодняшний день в Таллинне - комната площадью 12,8 м2 в общежитии, расположенном на улице Лыйме, 20. Кухня и санузел общего пользования находятся в конце коридора.

Общежитие на улице Лыйме. ФОТО: KV.EE

Район Нымме - значительно дороже всех вышеперечисленных. Комната в доме гостиничного типа на улице Валдеку, 105 имеет площадь и того меньше - 11,6 м2 - и находится на четвертом этаже. Высокая цена, вероятно, назначена из-за свежего ремонта, хорошей сантехники и приличной мебели.

Дом гостиничного типа в Нымме /Мяннику. ФОТО: KV.EE

Самая дешевая съемная квартира из сдеющихся внаем в Пирита стоит 350 евро в месяц. Но это - хорошая квартира площадью 42,5 м2 в красивом доме на улице Сарапуу, 9.