Лутсар: правило 2+2 должно было бы измениться

- Метеорологи говорят, что Иванова ночь обещает быть сухой и солнечной, но прохладной. Как должны вести себя люди в нынешней ситуации?

- Коронавирус не исчез. Да, в последние дни в Эстонии количество зараженных было маленьким, но с понедельника открылась возможность путешествовать, а на прошлой неделе количество новых случаев было еще достаточно большим. Нужно все равно соблюдать дистанцию, и я бы в этом году все же отменила крупные празднования Ивановой ночи.

Небольшой праздник с семьей или друзьями, с которыми постоянно общались – в этом, конечно, нет ничего плохого. Нужно быть на улице. Опасной ситуация станет, если пойдет дождь. Холод и влага – крупная компания в маленьком домике создаст очень хорошие условия для коронавируса. Если действительно пойдет дождь, то лучше разойтись по домам.

В Иванову ночь часто топят бани, где, вероятнее всего, вирус не распространяется, но если после бани захочется «изменить мир», то лучше это делать на улице. Сам по себе алкоголь, конечно, вирус не распространяет, но он снимает у человека внутренние барьеры. А если барьеров нет, то делаются вещи, о которых после можно пожалеть.

- Департамент здоровья объявил ситуацию бедствия завершившийся, это решение было уместным или преждевременным?

- Я считаю, что ошибкой это не было. Департамент здоровья и мы в научном совете внимательно следим за тем, как протекает коронавирус в Эстонии и в соседних с нами странах. Прежде всего, в Европейском союзе, но и в России. В последней сокращения количества зараженных не наблюдается, но Россия большая страна, и там вспышка началась на месяц позже, чем в Эстонии.

Если посмотреть на другие окружающие нас страны, то заражение значительно снижается. Например, в Латвии и Литве показатели заражения всегда и были маленькими, и в Финляндии, где сегодня (вчера – ред.) выявили всего четыре случая, заражение сильно снизилось. То же можно сказать и о Европе.

По сути, в Европе есть только одна страна, - Швеция – где количество зараженных увеличивается. В то же время, причиной в Швеции может быть то, что они начали тщательнее тестировать, поскольку показатели смертности и интенсивного лечения снижаются. Кажется, что и в Швеции начал устанавливаться какой-то контроль над вирусом.

На основании всего выше изложенного я считают, что решение [завершить ситуацию бедствия] не было преждевременным.

- В то же время, далеко, в столице Китая Пекине, по оценке чиновников, ситуация опять серьезная.

- Там были 50 случаев, но Пекин – крупный мегаполис. В этом смысле, 50 случаев – это не очень много. На этот раз Китай фокусируется сильнее. Повторю, коронавирус в мире не исчез, но 50 случаев для большого Китая – это еще не трагедия.