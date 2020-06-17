Лутсар: правило 2+2 должно было бы измениться

Иванову ночь стоит провести на свежем воздухе и не нужно собираться большой компанией в помещениях дачи, говорит руководитель научного совета по борьбе с Covid-19, профессор Ирья Лутсар, по словам которой, правило 2+2 нужно пересмотреть, поскольку люди его больше не соблюдают, пишет Postimees.
- Метеорологи говорят, что Иванова ночь обещает быть сухой и солнечной, но прохладной. Как должны вести себя люди в нынешней ситуации?
- Коронавирус не исчез. Да, в последние дни в Эстонии количество зараженных было маленьким, но с понедельника открылась возможность путешествовать, а на прошлой неделе количество новых случаев было еще достаточно большим. Нужно все равно соблюдать дистанцию, и я бы в этом году все же отменила крупные празднования Ивановой ночи.
Небольшой праздник с семьей или друзьями, с которыми постоянно общались – в этом, конечно, нет ничего плохого. Нужно быть на улице. Опасной ситуация станет, если пойдет дождь. Холод и влага – крупная компания в маленьком домике создаст очень хорошие условия для коронавируса. Если действительно пойдет дождь, то лучше разойтись по домам.
В Иванову ночь часто топят бани, где, вероятнее всего, вирус не распространяется, но если после бани захочется «изменить мир», то лучше это делать на улице. Сам по себе алкоголь, конечно, вирус не распространяет, но он снимает у человека внутренние барьеры. А если барьеров нет, то делаются вещи, о которых после можно пожалеть.
- Департамент здоровья объявил ситуацию бедствия завершившийся, это решение было уместным или преждевременным?
- Я считаю, что ошибкой это не было. Департамент здоровья и мы в научном совете внимательно следим за тем, как протекает коронавирус в Эстонии и в соседних с нами странах. Прежде всего, в Европейском союзе, но и в России. В последней сокращения количества зараженных не наблюдается, но Россия большая страна, и там вспышка началась на месяц позже, чем в Эстонии.
Если посмотреть на другие окружающие нас страны, то заражение значительно снижается. Например, в Латвии и Литве показатели заражения всегда и были маленькими, и в Финляндии, где сегодня (вчера – ред.) выявили всего четыре случая, заражение сильно снизилось. То же можно сказать и о Европе.
По сути, в Европе есть только одна страна, - Швеция – где количество зараженных увеличивается. В то же время, причиной в Швеции может быть то, что они начали тщательнее тестировать, поскольку показатели смертности и интенсивного лечения снижаются. Кажется, что и в Швеции начал устанавливаться какой-то контроль над вирусом.
На основании всего выше изложенного я считают, что решение [завершить ситуацию бедствия] не было преждевременным.
- В то же время, далеко, в столице Китая Пекине, по оценке чиновников, ситуация опять серьезная.
- Там были 50 случаев, но Пекин – крупный мегаполис. В этом смысле, 50 случаев – это не очень много. На этот раз Китай фокусируется сильнее. Повторю, коронавирус в мире не исчез, но 50 случаев для большого Китая – это еще не трагедия.
- Департамент здоровья напоминает владельцам увеселительных заведений и местным самоуправлениям, что при организации мероприятий нужно придерживаться правила 2+2. На улицах мы видим, что люди этого правила больше не соблюдают.
- Я с вами совершенно согласна. Мы обсуждали это в научном совете. И нам кажется, что если люди не соблюдают какое-то правило, то его явно нужно пересмотреть и предложить правило, которое выполнимо. Правило 2+2 люди действительно не принимают. Я и вы – не единственные, кто это видят.
Возможно, в дальнейшем мы должны говорить о правиле соблюдения дистанции. Ночные клубы должны были бы быть закрыты, но не все, поскольку находят разные возможности. Ночные клубы – это особенно опасное место, поскольку там люди находятся очень близко, а алкоголь ослабляет механизмы контроля.
Возможно, что новой нормальностью могло бы стать простое соблюдение дистанции. И это вполне выполнимо.
- Таким образом, по вашим словам, правило 2+2 нужно переформулировать, поскольку люди больше не воспринимают его всерьез?
- Именно, переформулировать так, чтобы это было выполнимо. Соблюдаем дистанцию, что, по сути, означает то же самое. В ночных клубах столов практически нет, но в ресторанах столы должны быть расставлены широко.
Многими начальными очагами распространения были религиозные мероприятия. У нас это, конечно, не так релевантно, как в какой-то стране в религиозной культурой.
- Каким должно быть соблюдение разумной дистанции? О каком расстоянии вы говорите?
- Я думаю, что к двум метрам люди уже привыкли. В магазинах на полу нарисованы линии и, мне кажется, что этого расстояния не сложно придерживаться.
Семья и друзья могут быть ближе. Например, я иду с тремя друзьями в магазин и за товар мы платим вместе, но с чужими людьми все же нужно держать двухметровую дистанцию.
- Ученые напряженно изучают коронавирус. Открыто ли что-то новое, о чем общественность еще не знает?
- Конечно, одним является то, что исследования вакцины продвигаются на людей, и начались масштабные исследования антител. Вероятнее всего, в Европе осталось не так много стран, которые не исследуют наличие антител у своего населения. Таким образом, этим сейчас занимаются все европейские страны. Там очень интересные результаты. Это даст нам возможность переосмыслить, какова смертность от инфекции, которую до сих пор оценить было сложно.
- Приведете в пример какой-то интересный результат?
- Мне попалось на глаза одно крупное исследование испанцев, в котором приняли участие 60 000 человек. Результаты показывают, что антитела есть у пяти процентов всего населения Испании. Но если посмотреть зоны с большой заболеваемостью, например, Мадрид и его окрестности, то там антитела имеются больше, чем у 14 процентов населения.
Кроме того, выяснили, что у Хлорохина (лекарство от малярии – ред.) нет ни профилактического, ни лечебного воздействия на коронавирус.
Департамент здоровья предостерегает от использования тестеров
Департамент здоровья предупреждает, что с отступлением коронавируса в магазинах начали смелее предлагать тестеры косметических изделий, но с их использованием нужно быть очень осторожными.
«При использовании тестеров общего пользования потребителю все же нужно оставаться начеку. Никогда не знаешь, какие бактерии и вирусы могли попасть на изделие от предыдущего пользователя», - сообщил Департамент здоровья в социальных сетях, добавив, что кроме SARS-CoV-2 можно столкнуться и с другими возбудителями болезней.
«В лучшем случае от этих микробов получится освободиться после курса лечения, в худшем случае лечения от них нет. В число последних входит, например, вирус герпеса, который спустя какое-то время будет вновь и вновь появляться на губах», - говорится в сообщении.
Департамент здоровья советует: «Опираясь на статистику Всемирной организации здравоохранения, так называемые простуды или возникающий от лихорадки вирус Herpes simplex-1 имеется почти у 70 процентов населения. Поэтому, о возможных угрозах нужно знать».