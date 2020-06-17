Убийство в нарвском салоне крастоты: нарвитянин получил 14 лет тюрьмы

Суд признал 43-летнего Сергея Голубева виновным в убийстве супруги и приговорил его к 14 годам лишения свободы.

Государственный суд накануне не стал рассматривать кассационные жалобы ни прокурора, ни адвоката обвиняемого по уголовному делу о жестоком убийстве в нарвском салоне красоты Сергея Голубева. За совершенное весной 2018 года преступление Голубев получил 14 лет тюрьмы, пишет Rus.ERR.