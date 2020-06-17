Ср, 17.06.2020
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  • Убийство в нарвском салоне крастоты: нарвитянин получил 14 лет тюрьмы

Убийство в нарвском салоне крастоты: нарвитянин получил 14 лет тюрьмы

Суд признал 43-летнего Сергея Голубева виновным в убийстве супруги и приговорил его к 14 годам лишения свободы.

ФОТО: Илья Смирнов

Государственный суд накануне не стал рассматривать кассационные жалобы ни прокурора, ни адвоката обвиняемого по уголовному делу о жестоком убийстве в нарвском салоне красоты Сергея Голубева. За совершенное весной 2018 года преступление Голубев получил 14 лет тюрьмы, пишет Rus.ERR.

Поскольку кассационные жалобы прокурора и защитника были отклонены, в законную силу вступил приговор Тартуского окружного суда, вынесенный в конце февраля.

Апелляционный суд тогда смягчил Сергею Голубеву наказание с 18 (к такому сроку в июле 2019 года его приговорил суд первой инстанции) до 14 лет лишения свободы.

Вируская окружная прокуратура предъявила Сергею Голубеву обвинение в имевшем место 21 апреля 2018 года убийстве при отягчающих обстоятельствах. Согласно обвинению, сначала он жестоко избил, а затем задушил свою 42-летнюю жену.

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