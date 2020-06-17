Убийство в нарвском салоне крастоты: нарвитянин получил 14 лет тюрьмы

Государственный суд накануне не стал рассматривать кассационные жалобы ни прокурора, ни адвоката обвиняемого по уголовному делу о жестоком убийстве в нарвском салоне красоты Сергея Голубева. За совершенное весной 2018 года преступление Голубев получил 14 лет тюрьмы, пишет Rus.ERR.
Поскольку кассационные жалобы прокурора и защитника были отклонены, в законную силу вступил приговор Тартуского окружного суда, вынесенный в конце февраля.
Апелляционный суд тогда смягчил Сергею Голубеву наказание с 18 (к такому сроку в июле 2019 года его приговорил суд первой инстанции) до 14 лет лишения свободы.
Вируская окружная прокуратура предъявила Сергею Голубеву обвинение в имевшем место 21 апреля 2018 года убийстве при отягчающих обстоятельствах. Согласно обвинению, сначала он жестоко избил, а затем задушил свою 42-летнюю жену.