Подайте декларацию: 14 миллионов евро переплаченного подоходного налога ожидают своих владельцев

Всего 93 300 человек не предоставило декларации о доходах. Из них почти 5 300, по оценкам НТД, необходимо доплатить подоходный налог на общую сумму 1,2 миллиона евро. Декларацию о доходах можно предоставить до конца июня как на бумаге, так и в веб-среде НТД.

«Мы отправляем персональные оповещения тем, кто еще не предоставил деклараций, однако во многих случаях, контактные данные лиц являются либо устаревшими, либо недостаточными, следовательно, оповещения не до всех доходят», – сказала руководитель сферы обслуживания физических лиц и налогообложения их доходов НТД Грете Урбель.

«Особенно трудно с оповещениями для пожилых людей, например, по нашим оценкам, почти 6 000 человек старше 64 лет вправе на возврат подоходного налога, но они еще не предоставили декларации о доходах. Поэтому просим всех поверить в веб-среде НТД свои заявленные контактные данные и при необходимости их обновить», – добавила она.

По состоянию на сегодняшний день было предоставлено 736 000 деклараций, из которых 97% было предоставлено в электронном виде. Переплаченный подоходный налог был возвращен в размере 185 миллионов евро, к доплате назначено 52,5 миллионов евро. Возвращенный подоходный налог был направлен на пожертвование в сумме 135 000 евро.

В бюро обслуживания НТД продолжает действовать правило 2+2, согласно которому в зале обслуживания может находиться столько клиентов, количество которых соответствует количеству сотрудников, обслуживающих их, а также во время ожидания в очереди на улице необходимо держаться от других людей на расстоянии по меньшей мере двух метров. На столах бюро обслуживания установлены защитные ширмы, а клиентов просят дезинфицировать руки.