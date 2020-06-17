Ср, 17.06.2020
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  • В «ПСЖ» считают, что Неймар может перейти в «Барселону» не раньше 2021 года

В «ПСЖ» считают, что Неймар может перейти в «Барселону» не раньше 2021 года

Неймар

ФОТО: Anthony BIBARD via www.imago-images.de/imago images/PanoramiC

Руководство «ПСЖ» считает, что нападающий Неймар проведет в команде еще минимум один сезон, пишет Sports.

Так, в клубе полагают, что «Барселона» сможет позволить себе трансфер бразильца не раньше лета 2021 года, утверждает Le Parisien.

Неймар уже отказался от продления контракта с «ПСЖ» (срок соглашения истекает летом 2022 года). В парижском клубе считают, что если к тому моменту он не изменит свою позицию, то его нужно продавать, чтобы выручить хоть какие-то деньги, а не отпускать свободным агентом.

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