В «ПСЖ» считают, что Неймар может перейти в «Барселону» не раньше 2021 года

Так, в клубе полагают, что «Барселона» сможет позволить себе трансфер бразильца не раньше лета 2021 года, утверждает Le Parisien.

Неймар уже отказался от продления контракта с «ПСЖ» (срок соглашения истекает летом 2022 года). В парижском клубе считают, что если к тому моменту он не изменит свою позицию, то его нужно продавать, чтобы выручить хоть какие-то деньги, а не отпускать свободным агентом.