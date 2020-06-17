Вывезли в лес, жестоко избили, стреляли: молодежная банда с богатым криминальным прошлым предстала перед судом

Пярнуский уездный суд признал виновными троих совершеннолетних и пятерых несовершеннолетних молодых людей, которых в числе прочих преступлений обвиняли в групповом вымогательстве и избиении, пишет Pärnu Postimees.
Редакция Pärnu Postimees не публикует имена несовершеннолетних осужденных.
Судья Теэт Ольвик сказал, что хотя речь идет об упрощенном производстве, процесс был очень длительным. Действительно, подсудимых и эпизодов, которые рассматривали на заседаниях, было достаточно.
Заседания были закрытыми, но из переданного суду материала выясняется, что Ляэнеской прокуратурой четверым молодым людям в качестве одного из самых тяжелых насильственных преступлений вменяется в вину вымогательство, совершенное прошлым летом. Согласно обвинению, 19-летний Ахто Рохтмяэ и 20-летний Маарио Сакк вместе с 17-летним и 16-летним подростакми отвезли своего знакомого в лес, где били его руками, ногами и ветками. Кроме того, они стреляли в лесу в непосредственной близости от потерпевшего.
Хотя сначала тогда еще 17-летнего и теперь уже 18-летнего подростка прокуратура обвиняла в незаконном обращении с газовым пистолетом, он был оправдан по этой статьей, поскольку прокуратура отозвала обвинение.
После избиения компания отвезла потерпевшего обратно в Пярну, где они потребовали у него уплатить 7500 евро, которые он якобы был им должен, угрожая в противном случае повторить избиение.
В суде в вымогательстве признался только один член банды. Остальные утверждали, что они только ехали вместе в машине. Но суд посчитал, что отвечать должны все.
Та же жертва уже подвергалась насилию со стороны этой компании. Один из обвиняемых, угрожая насилием, в позапрошлом году заставил его украсть алкоголь. В прошлом декабре 18-летний и 16-летний подсудимые с еще тремя неустановленными личностями избили того же потерпевшего, требуя у него деньги и отобрав кошелек.
Одному 16-летнему молодому человеку прокуратура вменяла также в вину нанесение в мае прошлого года тяжких телесных повреждений мужчине, с которым у мальчика возник конфликт неподалеку от Кесклиннаского моста в Пярну, в результате чего он ударил его ножом. Потерпевшего били еще двое 16-летних молодых людей, которым вменяли в вину нанесение телесных повреждений.
Хотя ударивший ножом в суде оправдывал свой поступок тем, что речь шла о необходимой самообороне, суд посчитал, что это вовсе не так: мальчик отправился уладить возникший с тремя молодыми людьми конфликт, что закончилось физическим конфликтом, в ходе которого было избиение и применен нож. По словам судьи Ольвика, счастье, что в результате удара ножа пострадавший выжил.
Троих подсудимых обвиняли также еще в одном избиении в позапрошлом сентябре.
Двум подросткам прокуратура также вменяла в вину вторжение на вечеринку в жилом помещении и отказ покинуть ее в январе прошлого года.
Рохтмяэ и 16-летнего подростка прокуратура также обвиняла в хранении и передаче конопли и амфетамина в течение прошлого года, также в наркопреступлениях обвиняли 22-летнего Эгерта Тальтса и 16-летнего молодого человека.
Рохтмяэ, который вместе с 16-летним и 17-летним молодыми людьми занимались оборотом большого количество наркотиков и которого суд признал виновным в вымогательстве, получил в качестве наказания шесть лет тюремного заключения.
16-летнего преступника, которого также признали виновным в тяжком нарушении общественного порядка и в ненадлежащем физическом обращении, суд в качестве наказания назначил четыре года тюрьмы, из которых за решеткой он проведет восемь месяцев.
17-летнего, которого обвиняли также во вторжении и отказе покидать чужую недвижимость, суд приговорил к шести годам тюрьмы.
Сакка суд за вымогательство приговорил к пяти годам тюрьмы.
Из-за упрощенного производства наказания уменьшаются на треть. Помимо этого, часть наказаний суд заменил условным сроком.
Рохтмяэ должен будет отсидеть за решеткой полтора года. Поскольку он находиться в тюрьме с июня прошлого года, ему еще осталось провести в тюрьме примерно полгода. После этого он может находиться на свободе, если в течение четырех лет не совершит новое преступление.
16-летний, который более полугода находился под арестом, через несколько месяцев выйдет на свободу. После этого начнется его трехлетний испытательный срок.
17-летний отделался двумя месяцами предварительного заключения, но чтобы не отбывать назначенный ему тюремный срок, он должен в течение четырех лет не нарушать закон.
Окончательным наказанием для Сакка стали три года и четыре месяца тюрьмы. Он не должен будет сидеть за решеткой, если в течение четырех лет не совершит новое преступление.
Обвиняемому в вымогательстве 18-летнего также вменяли в вину вторжение и отказ покинуть чужую территорию, а также ненадлежащее физическое обращение. Суд приговорил его к пяти годам и шести месяцам тюрьмы.
16-летний, который также был в компании вымогателей, вменяли в вину и ненадлежащее физическое обращении и нанесение ножом тяжкого вреда здоровью. Его суд приговорил к семи годам тюрьмы.
Но из-за упрощенного производства и их наказания были уменьшены.
В итоге 18-летний получил три года и восемь месяцев тюрьмы, которые не надо будет отбывать, если он в течение четырех лет не совершит новое преступление.
16-летнего приговорили к четырем годам и восьми месяцам, из которых он должен сразу отбыть за решеткой два месяца, а оставшийся срок не будет проведен в тюрьме, если в течение пяти лет испытательного срока он не совершит новое преступление.
Тальтс, который участвовал в обороте небольшого количества наркотиков и передавал запрещенные вещества несовершеннолетним, суд приговорил к трем с половиной годам заключения.
К сокращенному из-за упрощенного производства наказанию суд прибавил ранее неотбытое наказание, но четыре года, девять месяцев и 27 дней тюремного заключения не будут проведены за решеткой с помощью испытательного срока в пять лет. Но он должен будет это время находиться под надзором сотрудника службы пробации и 11 месяцев быть под электронным наблюдением.
Третьего 16-летнего суд признал виновным в тяжком нарушении общественного порядка и назначил ему в качестве меры воздействия на несовершеннолетнего год надзора за поведением.