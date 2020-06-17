Вывезли в лес, жестоко избили, стреляли: молодежная банда с богатым криминальным прошлым предстала перед судом

16-летнего преступника, которого также признали виновным в тяжком нарушении общественного порядка и в ненадлежащем физическом обращении, суд в качестве наказания назначил четыре года тюрьмы, из которых за решеткой он проведет восемь месяцев.

17-летнего, которого обвиняли также во вторжении и отказе покидать чужую недвижимость, суд приговорил к шести годам тюрьмы.

Сакка суд за вымогательство приговорил к пяти годам тюрьмы.

Из-за упрощенного производства наказания уменьшаются на треть. Помимо этого, часть наказаний суд заменил условным сроком.

Рохтмяэ должен будет отсидеть за решеткой полтора года. Поскольку он находиться в тюрьме с июня прошлого года, ему еще осталось провести в тюрьме примерно полгода. После этого он может находиться на свободе, если в течение четырех лет не совершит новое преступление.

16-летний, который более полугода находился под арестом, через несколько месяцев выйдет на свободу. После этого начнется его трехлетний испытательный срок.

17-летний отделался двумя месяцами предварительного заключения, но чтобы не отбывать назначенный ему тюремный срок, он должен в течение четырех лет не нарушать закон.

Окончательным наказанием для Сакка стали три года и четыре месяца тюрьмы. Он не должен будет сидеть за решеткой, если в течение четырех лет не совершит новое преступление.

Обвиняемому в вымогательстве 18-летнего также вменяли в вину вторжение и отказ покинуть чужую территорию, а также ненадлежащее физическое обращение. Суд приговорил его к пяти годам и шести месяцам тюрьмы.

16-летний, который также был в компании вымогателей, вменяли в вину и ненадлежащее физическое обращении и нанесение ножом тяжкого вреда здоровью. Его суд приговорил к семи годам тюрьмы.

Но из-за упрощенного производства и их наказания были уменьшены.

В итоге 18-летний получил три года и восемь месяцев тюрьмы, которые не надо будет отбывать, если он в течение четырех лет не совершит новое преступление.

16-летнего приговорили к четырем годам и восьми месяцам, из которых он должен сразу отбыть за решеткой два месяца, а оставшийся срок не будет проведен в тюрьме, если в течение пяти лет испытательного срока он не совершит новое преступление.

Тальтс, который участвовал в обороте небольшого количества наркотиков и передавал запрещенные вещества несовершеннолетним, суд приговорил к трем с половиной годам заключения.

К сокращенному из-за упрощенного производства наказанию суд прибавил ранее неотбытое наказание, но четыре года, девять месяцев и 27 дней тюремного заключения не будут проведены за решеткой с помощью испытательного срока в пять лет. Но он должен будет это время находиться под надзором сотрудника службы пробации и 11 месяцев быть под электронным наблюдением.