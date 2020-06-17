Эксперт: краха рынка недвижимости в Эстонии удастся избежать

«Конечно, такого падения, как в 2008/2009, когда на некоторые классы недвижимости цены упали более чем вдвое, в этот раз не произойдет. По сути, это очень разные кризисы. Нынешний кризис носит технический характер - спрос не упал, только часть экономики была на некоторое время принудительно закрыта из-за коронавируса. Да, за этим последуют экономические последствия, восстановление наступит не через недели, а через месяцы и, возможно, через несколько лет. Для сравнения, цены на большинство видов недвижимости восстанавливались после предыдущего кризиса в среднем от восьми до десяти лет. На этот раз дело пойдет быстрее», - прогнозирует руководитель 1Partner.

«Активность сделок купли-продажи в апреле упала до уровня 2009–2010 годов, но в мае ситуация была уже несколько лучше. В настоящее время активность на рынке недвижимости, как в 2011-2012 годах. Стоимость сделок купли-продажи жилой недвижимости в Таллинне упала на 5-10 процентов, в случае аренды - на 10-25 процентов, в зависимости от района города. Похоже, у нас происходит то, что случилось в Литве во время предыдущего экономического кризиса - цены там упали не так сильно, как в Эстонии, но активность сделок остается низкой », - добавил Мартин Вахтер.

По словам Мартина Вахтера, сегодняшнее общество в целом богаче, и в последнее десятилетие цены росли благодаря росту экономики и заработной платы, а не вследствие вброса на рынок кредитных средств. «По сравнению с предыдущим кризисом, государство также ведет себя по-другому: в экономику направляются рекордные суммы как от частных компаний, так и из европейских фондов», - сказал Вахтер.

«Еще одна важная причина, по которой этот кризис не так сильно влияет на недвижимость, заключается в том, что значительно уменьшилось чрезмерное потребление, а банки стали гораздо более консервативными в кредитовании как простых людей, так и застройщиков. В сфере недвижимости значительно меньше потенциально «плохих» кредитов. Кроме того, многие люди уже погасили весь или значительную часть своего кредита и не имеют причин продавать свое жилье по низкой цене. Если в предыдущий кризис даже банки оказались в беде из-за плохих кредитов, то на этот раз ситуация иная», - добавил Вахтер.