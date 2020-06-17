Так будет выглядеть жилой квартал на месте развалин Балтийской мануфактуры в Пыхья-Таллинне

В развитие территории бывшего комплекса Балтийской мануфактуры будет инвестировано сто миллионов евро, в результате чего там вырастет новый жилой и коммерческий квартал в общей сложности на 550 квартир. Стал известен победитель архитектурного конкурса, организованного для создания проекта района, который может стать новым центром притяжения в Пыхья-Таллинне.
В конкурсе участвовало пять архитектурных бюро. В жюри входили архитекторы, городские чиновники и застройщики. Победу разделили архитектурные бюро Molumba и Kadarik Tüür. Проект Molumba понравился общим планировочным решением территории, а Kadarik Tüür - решением основных акцентов. Старейшина Пыхья-Таллинна, доволен, что в итоге у них получится новый прекрасный район.
«Архитектурный конкурс для строительства новой амбициозной жилой зоны завершен, и строительные работы могут начаться уже следующим летом», – сказал член правления Tolaram Investments AS Тарво Тедер, по словам которого на данном этапе застройщики инвестируют в проект общей сложности около сто миллионов евро.