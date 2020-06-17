Так будет выглядеть жилой квартал на месте развалин Балтийской мануфактуры в Пыхья-Таллинне

В развитие территории бывшего комплекса Балтийской мануфактуры будет инвестировано сто миллионов евро, в результате чего там вырастет новый жилой и коммерческий квартал в общей сложности на 550 квартир. Стал известен победитель архитектурного конкурса, организованного для создания проекта района, который может стать новым центром притяжения в Пыхья-Таллинне.