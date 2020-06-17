С банковского счета жительницы Эстонии украли 500 евро

Во вторник, 16 июня, возле банкомата была украдена карта, результате чего владельца карты лишилась почти 500 евро, сообщает пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.
Вчера полиция получила сообщение, что в Пярну вблизи находящегося на улице Папинийду банкомата двое мужчин, личности которых до сих пор не установлены, украли у 68-летней женщины банковскую карту, узнали код и без ведома владелицы сняли деньги с ее банковского счета.
Как сообщает Ляэнеская префектура, преступники нанесли ущерб в почти 500 евро.
В связи с произошедшим было начато уголовное производство.