Ср, 17.06.2020
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С банковского счета жительницы Эстонии украли 500 евро

Евро. Фото иллюстративное.

ФОТО: Arvo Meeks

Во вторник, 16 июня, возле банкомата была украдена карта, результате чего владельца карты лишилась почти 500 евро, сообщает пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.

Вчера полиция получила сообщение, что в Пярну вблизи находящегося на улице Папинийду банкомата двое мужчин, личности которых до сих пор не установлены, украли у 68-летней женщины банковскую карту, узнали код и без ведома владелицы сняли деньги с ее банковского счета.

Как сообщает Ляэнеская префектура, преступники нанесли ущерб в почти 500 евро.

В связи с произошедшим было начато уголовное производство.

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