Таллинн внедрил дополнительные меры для поддержки детей, лишенных родительской заботы

По словам вице-мэра Бетины Бешкиной, город совместно с районными управами картографировал потребности и ожидания попечительских семей, исходя из которых были разработаны дополнительные меры помощи.

«Так будет увеличено универсальное пособие родителя замещающей семьи в первые три месяца после определения ребенка в семью. Размер пособия составит 1,5 минимальных зарплаты в месяц на каждого ребенка», - рассказала Бетина Бешкина.

«Также мы обеспечим родителям попечительской семьи пособие, основанное на потребностях, чтобы семья могла получить поддержку и в последующие месяцы. Мы хотим, чтобы каждый ребенок нашел любящую семью, ведь это безусловно лучшая среда для его развития. Воспитание ребенка требует больших затрат, но, в первую очередь, ребенок нуждается в заботливом и безопасном доме», - пояснила вице-мэр.

«Независимо от того, в каком возрасте ребенок оказывается в замещающей семье, родители и ребенок нуждаются во времени, чтобы пообщаться и побольше побыть вместе. Это может означать, что родителям станет сложно уделять время своей работе в прежнем объеме. Размер пособия родителю попечительской семьи вырастет до 1,5 ставок минимальной зарплаты в течение первых трех месяцев, то есть до 876 евро в месяц. Таким образом, у родителей будут финансовые возможности, по соглашению с работодателем, на время отлучиться от работы. Эта городская мера будет действовать до 1 апреля 2022 года, когда вступит в силу государственное пособие родителю попечительской семьи, которое будет выплачиваться в течение 70 дней вне зависимости от возраста ребенка», - сообщила пресс-секретарь городской канцелярии Таллинна Ксения Лайне.

В ситуации, когда ребенок нуждается в большей поддержке, у родителей может возникнуть необходимость оставить работу на срок более трех месяцев. В этом случае будет создана возможность на основании потребности продлить получение пособия родителя в попечительской семье.

«Помимо повышения пособия детям, воспитывающимся в попечительской семье, мы будем дополнительно поддерживать детей, находящихся на замещающем попечении. Таким образом будет создана основанная на потребностях системная возможность покрыть затраты на детей. Кроме этого, мы увеличим размер пособия на вступление в самостоятельную жизнь ребенку, который находился в замещающей семье или под опекой. Пособие будет привязано к минимальной ставке оплаты труда, и размер одноразового пособия вырастет с нынешних 320 евро до 584 евро», - уточнила Бешкина.

Вице-мэр сообщила и о намерении развивать поддержку вступающей в самостоятельную жизнь молодежи, находившейся на замещающем попечении или опекунстве, помогая покрывать их расходы, связанные, например, с оплатой аренды, учебой за рубежом, затратами на автошколу и так далее.