Центристская партия должна перевести в госбюджет 110 000 евро запрещенного пожертвования

По оценке Госсуда, недостатки бухучета партии за 2014 и 2015 годы не позволяют выяснить происхождение денег, переведенных на банковский счет партии из ее кассы. Госсуд пояснил в своем решении, что роль партий в формировании парламента и управлении государством требует полной прозрачности финансов партии.

В 2017 году ERJK составила предписание, обязывающее Центристскую партию в соответствии с Законом о партиях перевести запрещенное пожертвование в размере 110 100 евро в госбюджет. За период с 1 января 2014 года по 30 июня 2015 года Центристская партия перевела на расчетный счет партии 110 000 евро наличными, происхождение этой суммы было неизвестно комиссии. Хотя и ERJK, и назначенный ей аудитор потребовали от жалобщика исходных бухгалтерских документов, партия их не представила. Поскольку ERJK не могла установить происхождение наличных, перечисленных из кассы партии в банк, комиссия сочла эту сумму анонимным и тем самым запрещенным пожертвованием.