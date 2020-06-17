Приморская мечта ⟩ На популярном эстонском курорте продается шедевр известных архитекторов

Построенный в 2016 году на земельном участке площадью 24 800 квадратных метров частный дом можно, конечно, использовать и как дачу, но он пригоден и для круглогодичного проживания.

Дом в Пярну. ФОТО: KV.EE

Расположение дома по отношению к климатическим картам, продуманная планировка внутренних помещений, адекватная теплоизоляция и современные технические системы обеспечивают его экономичность и комфорт. Архитекторы проекта - Рене Вальнер и Рене Вильдгрубе.

Дом в Пярну. ФОТО: KV.EE

В цокольном этаже двухэтажного дома расположены банная зона с комнатой отдыха, душевой и туалетом, подсобное и техническое помещения и кладовая. На основном этаже находятся гостиная-столовая, кухня, три спальни, кабинет и ванная комната. Дом продается с мебелью и техникой.

Дом в Пярну. ФОТО: KV.EE