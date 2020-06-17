Ср, 17.06.2020
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  • На популярном эстонском курорте продается шедевр известных архитекторов

Приморская мечта ⟩ На популярном эстонском курорте продается шедевр известных архитекторов

Mereäärne eramu Pärnus.

ФОТО: KV.EE

В Пярну ждет новых хозяев один из образчиков современной эстонской архитектуры, передает портал Kodustiil.

Построенный в 2016 году на земельном участке площадью 24 800 квадратных метров частный дом можно, конечно, использовать и как дачу, но он пригоден и для круглогодичного проживания. 

Дом в Пярну.

ФОТО: KV.EE

Расположение дома по отношению к климатическим картам, продуманная планировка внутренних помещений, адекватная теплоизоляция и современные технические системы обеспечивают его экономичность и комфорт. Архитекторы проекта - Рене Вальнер и Рене Вильдгрубе. 

Дом в Пярну.

ФОТО: KV.EE

В цокольном этаже двухэтажного дома расположены банная зона с комнатой отдыха, душевой и туалетом, подсобное и техническое помещения и кладовая. На основном этаже находятся гостиная-столовая, кухня, три спальни, кабинет и ванная комната. Дом продается с мебелью и техникой.

Дом в Пярну.

ФОТО: KV.EE

С подробностями можно ознакомиться на портале недвижимости KV.EE

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