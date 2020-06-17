В России за последние сутки выявили 7 843 новых случаев коронавируса - это самый низкий показатель с 30 апреля. Общее число подтвержденных случаев коронавируса в России составило 553 301.
194 человека с подтвержденным коронавирусом за последние сутки умерли. Общее количество умерших составило 7 478 человек.
10 036 пациентов с коронавирусом за последние сутки выписали из больниц, общее число выписанных пацинетов составило 304 342.
В «Единой России» предложили доплатить учителям за работу на ЕГЭ
«Единая Россия» предлагает установить дополнительную единовременную выплату для учителей за работу на ЕГЭ в условиях распространения коронавируса, заявила депутат Госдумы Алена Аршинова во время совещания с минпросвещения.
«Мы как партия "Единая Россия" хотели бы предложить дополнительную дифференцированную единовременную выплату для учителей за работу на Едином государственном экзамене сверх предусмотренной регионами оплаты», - сказала она (цитата по РИА Новости).
Примеры таких решений уже есть, добавила Аршинова. Так, по ее словам, в Мурманской области более двух тысяч учителей, привлеченных для работы на ЕГЭ, получат единовременную выплату в размере до десяти тысяч рублей.
Треть российских компаний отказалась от господдержки и назвали ее неэффективной
От государственной поддержки в связи с коронавирусом отказалась приблизительно треть российских компаний. Об этом пишет РБК со ссылкой на результаты исследование медиагруппы «Актион-МЦФЭР», которая опросила представителей 3 тысяч российских компаний.
Свой отказ от господдержки опрошенные компании объяснили неэффективностью предложенных властями мер. Наибольшие сомнения у респондентов вызвали такие меры как автоматическое продление лицензии на год, отсрочка арендных платежей, отсрочка по кредитам на шесть месяцев и беспроцентные кредиты на частичное погашение зарплат сотрудников.
Наиболее эффективными мерами поддержки 80% участников опроса назвали предложение по безвозмездным субсидиям на выплаты зарплат сотрудникам (по МРОТ), 46% положительно оценили предложение по снижению страховых взносов.
В начале апреля правительство утвердило список пострадавших в связи с пандемией коронавируса отраслей. В него попали в том числе туризм, авиаперевозки, общепит, гостиницы, непродовольственный ритейл и другие сферы.
При этом большая часть компаний - 64% - так и не смогла претендовать на помощь от государства, отмечает «Актион-МЦФЭР». Основной причиной этого становилось то, что компания вела деятельность в пострадавшей отрасли, но ее код из Общероссийского классификатора экономической деятельности (ОКВЭД) отсутствовал в перечне пострадавших компаний.
Минздрав: ограничения могут быть полностью сняты в феврале 2021 года
Глава минздрава Михаил Мурашко допустил, что полностью все ограничения, введенные в связи с коронавирусом, могут быть сняты к февралю 2021 года. Об этом он заявил в эфире «Первого канала».
«Я думаю, это все-таки нужно говорить о следующем годе. Я думаю, мне кажется, это февраль», - приводит его слова ТАСС.
По мнению министра, полностью ограничения могут быть сняты, когда ситуация в стране будет фармацевтически контролируемая.
Цепочку передачи коронавируса прервет наличие иммунитета к нему более чем у 45% населения, заявил Мурашко.