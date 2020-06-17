Ансип об общеевропейском кредите: Эстонии нужно бороться за получение как можно большей суммы

Благодаря комплексу мер, включающему единый европейский кредит, страны ЕС могли бы оживить свою экономику и конкурировать с Китаем и США, заявил в передаче Uudis+ на Vikerraadio бывший премьер-министр Эстонии Андрус Ансип.
По его словам, комплекс мер необходим, так как европейцы в мире не одни, а в Китае и США уже приняты решения о триллионных пакетах мер для оживления экономики и разработки новых технологий, передает Rus.ERR.
«Если мы хотим конкурировать с американцами и китайцами, нам следует принять их правила игры и пытаться им отвечать», – считает Ансип, который напомнил, что страны ЕС находятся в разных ситуациях и выделяют разное количество средств на пакеты мер, поэтому внутренний рынок ЕС не работает должным образом..
«В интересах Эстонии – повышение конкурентоспособности Европы, чтобы противостоять Китаю и США, а также собственной. Говоря простыми словами, Эстония должна быть заинтересована в получении как можно большей суммы из этого пакета мер, и на это правительству следует направить всю свою энергию», – убежден он.