«Влияние коронакризиса?»: таллиннец не смог получить жилищный кредит по неожиданной причине

Понятно, что ничего не понятно

По словам Валерия, он много лет работает в одном ИТ-предприятии, а в качестве подработки занимается разработкой программного обеспечения как для местных, так и зарубежных компаний. Раньше он заключал с заказчиками договор подряда, на основании которого получал деньги за выполненную работу. И вот однажды – около семи лет назад – он задумался о покупке собственного жилья в Таллинне, поэтому подал заявку на получение жилищного кредита. В процессе общения с банками ему посоветовали зарегистрироваться в качестве FIE (предприниматель-физическое лицо) или открыть фирму, чтобы было проще учитывать доходы, которые он получал не на основной работе.

«Меня тогда это немного удивило, потому что я и так работал по договорам подряда. Налоги все платились. Деньги поступали на счет регулярно. Но решил последовать совету банков и зарегистрировался в качестве FIE, так как подработка приносила не столь большие суммы, а распоряжаться деньгами в случае с FIE несколько проще, чем при регистрации своей фирмы, - пояснил Валерий. – В общем, я все сделал и несколько банков сделали свое предложение по кредиту. Выбрал устроивший меня вариант и платил спокойно за купленную квартиру в течение нескольких лет».

Валерий сказал, что через какое-то время он понял, что хотел бы иметь жилье попросторнее, поэтому задумался о продаже своей квартиры. При изучении порталов с объявлениями о продаже недвижимости ему приглянулось несколько вариантов, устраивавших его как по цене, так и расположению. Поскольку покупатель на его квартиру нашелся довольно быстро, он в срочном порядке сделал запрос в один из местных банков.

«Я предположил, что банк, в котором я не первый год являюсь клиентом сделает мне хорошее предложение. Но их ответ меня удивил. В письме говорилось, что мне не могут дать кредит на желаемых условиях, поскольку доход от деятельности FIE не учитывается, а основной зарплаты недостаточно для получения нужной суммы. Это стало для меня сюрпризом, потому что в другом банке, где я брал первый жилищный кредит, ни разу не обмолвились, что не станут учитывать данный вид дохода. Другие банки пока не спешат с ответом на заявку», - посетовал он, а также предположил, что в нынешних экономических условиях банки могли ужесточит правила выдачи кредитов, поэтому и доход учитывается лишь в случае наличие трудового договора.