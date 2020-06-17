«Влияние коронакризиса?»: таллиннец не смог получить жилищный кредит по неожиданной причине

Нередко поиск идеального жилья может занять месяцы или даже годы. И когда уже кажется, что все звезды сошлись, а до получения ключей от новой квартиры — рукой подать, неприятности приходят оттуда, откуда их никто не ждал. Именно в такой ситуации оказался один из читателей Rus.Postimees.
Понятно, что ничего не понятно
По словам Валерия, он много лет работает в одном ИТ-предприятии, а в качестве подработки занимается разработкой программного обеспечения как для местных, так и зарубежных компаний. Раньше он заключал с заказчиками договор подряда, на основании которого получал деньги за выполненную работу. И вот однажды – около семи лет назад – он задумался о покупке собственного жилья в Таллинне, поэтому подал заявку на получение жилищного кредита. В процессе общения с банками ему посоветовали зарегистрироваться в качестве FIE (предприниматель-физическое лицо) или открыть фирму, чтобы было проще учитывать доходы, которые он получал не на основной работе.
«Меня тогда это немного удивило, потому что я и так работал по договорам подряда. Налоги все платились. Деньги поступали на счет регулярно. Но решил последовать совету банков и зарегистрировался в качестве FIE, так как подработка приносила не столь большие суммы, а распоряжаться деньгами в случае с FIE несколько проще, чем при регистрации своей фирмы, - пояснил Валерий. – В общем, я все сделал и несколько банков сделали свое предложение по кредиту. Выбрал устроивший меня вариант и платил спокойно за купленную квартиру в течение нескольких лет».
Валерий сказал, что через какое-то время он понял, что хотел бы иметь жилье попросторнее, поэтому задумался о продаже своей квартиры. При изучении порталов с объявлениями о продаже недвижимости ему приглянулось несколько вариантов, устраивавших его как по цене, так и расположению. Поскольку покупатель на его квартиру нашелся довольно быстро, он в срочном порядке сделал запрос в один из местных банков.
«Я предположил, что банк, в котором я не первый год являюсь клиентом сделает мне хорошее предложение. Но их ответ меня удивил. В письме говорилось, что мне не могут дать кредит на желаемых условиях, поскольку доход от деятельности FIE не учитывается, а основной зарплаты недостаточно для получения нужной суммы. Это стало для меня сюрпризом, потому что в другом банке, где я брал первый жилищный кредит, ни разу не обмолвились, что не станут учитывать данный вид дохода. Другие банки пока не спешат с ответом на заявку», - посетовал он, а также предположил, что в нынешних экономических условиях банки могли ужесточит правила выдачи кредитов, поэтому и доход учитывается лишь в случае наличие трудового договора.
Странная ситуация получается, считает он, потому что в Эстонии довольно много людей работает на нескольких работах: кто-то по договору подряда, как-то имеет FIE. «Все эти люди могут забыть о кредитах? Как-то странно не учитывать подработки, если они, например, составляют процентов 30-40 от общего дохода. Быть может, банки ужесточили требования к получателям кредитов в связи с коронакризисом? Или дело в чем-то ином?» - вопрошает он.
Банк банку рознь
Действительно, ситуация выглядит странной. Физических лиц-предпринимателей (FIE) в Эстонии великое множество. Для одних это основной источник дохода, для других – подработка. Неужели эстонские банки могут не учитывать подобный вид дохода?
На основании полученных комментариев можно прийти к выводу, что большинство местных банков все-таки учитывает в том числе и доходы от деятельности FIE. Но не обошлось без исключений.
Так, руководитель сферы кредитной продукции банка Luminor Хейки Раадик сказал, что если не комментировать конкретный случай, а говорить в общем, условия получения кредита всегда зависят от конкретного человека, то есть от того, какой именно доход он имеет, какова его кредитная история и насколько стабильны источники его дохода. «Учитываются все источники дохода. Важна их стабильность, поскольку нам важно придерживаться принципов ответственного кредитования, - сказал он. – Как и в случае других банков, в связи с нынешним кризисом мы основательно изучаем финансовое положение ходатая, а также оцениваем его платежеспособность в случае снижения доходов. Это особенно актуально для тех секторов, восстановление которых может потребовать больше времени, либо они более длительное время подвержены рискам, возникшим в результате той или иной ситуации».
Как сообщила менеджер по продажам сегмента частных лиц SEB Эвелин Таммеару, в последние годы банк существенно не ужесточал условия выдачи жилищных кредитов, но в свете событий последний месяцев банк стал более осторожен при финансировании некоторых проектов — например, когда кредит берется для строительства дома. Дополнительная осторожность при рассмотрении ходатайств на получение жилищного кредита обусловлена вызванной коронавирусом неясной экономической ситуацией.
«При выдаче кредитов SEB руководствуется принципами ответственного кредитования, поэтому доходы и обязательства ходатая всегда тщательно анализируются. Для получения жилищного кредита, клиент должен иметь стабильный доход, необходимый первый взнос, а его обязательства не должны быть непосильной ношей. Также при рассмотрении заявки учитывается предмет покупки, его состояние, а также кредитную историю клиента и его потребительские привычки», - сказала Таммеару.
В случае с физическим лицом-предпринимателем банк просит представить декларацию о доходах, а при необходимости – дополнительные документы (например, отчет о доходах и расходах, договоры подряда и т.д.), которые позволят оценить регулярность и стабильность доходов. Каждая заявка рассматривается в индивидуальном порядке с учетом всех обстоятельств. В случае подачи заявки со стороны FIE препятствием при подаче ходатайства о кредите может стать отсутствие экономической деятельности.
В Swedbank также заверили, что при рассмотрении заявки на получение кредита они учитывают разные источники дохода. По словам руководителя сферы жилищных кредитов Swedbank Анне Пяргма, при выдаче кредита банк должен изучить источники дохода ходатая и его платежеспособность.
«FIE также могут ходатайствовать о кредите. Для подтверждения доходов мы просим представить отчет о доходах и расходах, а также декларацию о доходах FIE за прошедший год. Разумеется, играет роль и сфера деятельности FIE. Чем дольше осуществляется деятельность, тем проще получить обзор доходов», - сказала она.
По словам Пяргма, у ходатая может быть несколько мест работы, поэтому банк также интересует, насколько человеку реально совмещать две работы. Поскольку кредит берется на длительный срок, важно понять, насколько возможно выдержать подобную трудовую нагрузку в длительной перспективе. Если становится ясно, что рабочие места не мешает друг другу, а доход регулярен — можно будет учитывать оба источника дохода.
На вопрос о том, не ужесточил ли банк условия кредитовая в связи с распространением коронавиурса, Пяргма заверила, что в работе банка существенных изменений не произошло.
«Важнее всего регулярный доход, потому что ходатай должен быть в состоянии выплачивать кредит в течение длительного срока. Мы всячески заинтересованы в удовлетворенности клиента, поэтому если он считает, что в условиях распространения COVID-19 ему следует подождать с получением кредита, мы всячески поддержим такое решение»., - подытожила она.
Руководитель направления инвестиций частных клиентов в недвижимость Coop Pank Карин Оссипова сообщила, что в качестве основных источников дохода их банк учитывает зарплату, плату члену правления, пенсию, доход от предпринимательства (дивиденды, доход FIE), родительскую зарплату. В случае наличия основного источника дохода дополнительно может учитываться стипендия, семейные пособия и доход сдачи внаем.
В банке заверили, что FIE могут ходатайствовать о кредите, но нередко причина отказа заключается в том, что доход физических лиц-предпринимателей не отвечает требованиям по минимальному доходу.
Также Оссипова добавила, что в случае нескольких рабочих мест Coop Pank будет учитывать доход, получаемый как на основании трудового договора, так и договора подряда.
Несколько иначе на ситуацию смотрят в банке LHV. По словам руководителя отдела финансирования частных лиц LHV Катлин Ватсель, в условиях разразившегося кризиса они не меняли условия получения кредита. «Мы рассматриваем каждое ходатайство в индивидуальном порядке и пытаемся найти оптимальное решение. В непростые времена мы оказываем клиентам еще большую поддержку. Обсуждаем текущее положение дел, запасные варианты на случай, если работодатель окажется в непростом финансовом положении», - сказала она, а также добавила, что банк не повышал требований по размеру первого взноса.
В LHV учитывают те источники дохода, в случае которых имеется действующий бессрочный договор — будь то трудовой договор или договор подряда. Самое важное, чтобы доход был стабильным. Тогда у банка будет уверенность в том, что клиент сможет выплачивать кредит и в будущем.
На вопрос о том, учитывается ли про ходатайстве о кредите доход FIE, в LHV посоветовали FIE, имеющим оборот менее 40 000 евро в год, открыть в их банке предпринимательский счет, который позволит банку иметь более подробный обзор финансовых поступлений ходатая. На уточняющий вопрос о том, как быть в случае FIE, которые, например, в основном выставляют счета юридическим лицам, в банке сказали, что не смогут учитывать заработанный таким образом доход.
В банке повторно сообщили, что рекомендуют FIE открыть предпринимательский счет, который позволяет продавать товары и услуги как частным, так и юридическим лицам. Но тут важно помнить, что в случае оказания услуги юридическому лицу на него ложиться дополнительная налоговая нагрузка — как в случае обычных трудовых отношений. При продаже товаров юридическому лицу дополнительная налоговая нагрузка отсутствует.
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