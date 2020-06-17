Крупная мебельная фирма подала заявление о банкротстве: сто человек лишились работы

«На прошлой неделе мы сами подали заявление о банкротстве. Теперь суд рассмотрит, обосновано ли вообще банкротство», - сказал Рятсеп. По его словам, в этом случае предприятию будет назначен управляющий банкротством, который решит, как далее развивать процесс. «Я не могу прокомментировать, какие будут дальнейшие шаги управляющего банкротством».

Количество заказов уменьшилось

По словам Рятсепа, есть несколько причин, почему деятельность фирмы заканчивается производством о банкротстве. «Количество заказов уменьшилось, шведский рынок полностью пропал, также исчезли рынки Германии и Финляндии», - описывает он ситуацию.

«Также повлиял коронакризис — в это время как таковой торговли не было, - рассказывает руководитель мебельной фирмы. - Если до начала кризиса еще думал, что может быть как-нибудь сможем справиться, но кризис дал последний толчок. Теперь невозможно продолжать. Показать на кого-то конкретного пальцем и кого-то обвинять не могу. Иногда просто происходят такие вещи».

Долг фирмы перед Налогово-таможенным департаментом вместе с процентами составляет почти 200 000 евро, но основной долг, по словам Рятсепа, на самом деле в районе 50 000. «Другим кредиторам предприятие должно шестизначную цифру — можно сказать, что сумма более ста тысяч евро», - добавляет Рятсеп.

По словам Рятсепа, сейчас в помещениях Scandinavian Furniture работает другие предприятия, деятельность которых он не может прокомментировать. «Часть наших прежних сотрудников получили работу там, другие нет. Само собой производство мебели продолжается», - добавил он.

«Думаю, что более половины из почти ста наших сотрудников нашли себе рабочие места на новых предприятиях», - сказал Рятсеп, добавив, что, возможно, некоторое время среди работников царила неопределенность, но теперь проблема решается.

Помещения арендуют

По словам Рятсепа, одним из продолжателей мебельного производства в Тырва является компания Stemwood OÜ, которая арендовала те же помещения, которые ранее использовало его предприятие. «Stem­wood также арендовал у нас немного складских помещения. Довольного много людей получили там работу», - добавил Рятсеп.

«В нашу мебельную фирму каждое утро часть работников приезжали на микроавтобусе также из Вильянди. Эти работники по-прежнему ездят, у них есть рабочие места. Тема рабочих мест на предприятии не касается только жителей Тырва, но затрагивает большую территорию», - отметил он.

Почти полгода назад ушедший с поста начальника производства Scandinavian Furniture Андрес Пургатс сейчас работает начальником производства в компании Stemwood. «Мы стараемся принять всех сотрудников Scandinavian Furniture», - сказал Пургатс, по словам которого, часть людей устроились также на работу в Sime Beds OÜ.

«На данный момент Stemwood дает работу семерым людям, остальных работников арендует», - сказал Пургатс. - С рабочей силой никогда не было легко, сейчас то же самое. В некоторых секторах лучше, в других хуже. Ситуация в деревообрабатывающей промышленности все-таки довольно напряженная».

Предприятие, по словам Пургатса, в основном занимается производством мебели для жилых комнат, 97 процентов изделий продается на зарубежный рынок. Основными рынками, по его словам, являются Финляндия, Швеция и Англия, также товары поступают в известный каталог Otto.