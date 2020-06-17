Ср, 17.06.2020
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  • Сделка Ковальчука с "Дьяволами" возглавила рейтинг худших контрактов НХЛ за десять лет

Сделка Ковальчука с "Дьяволами" возглавила рейтинг худших контрактов НХЛ за десять лет

Илья Ковальчук.

ФОТО: David Kirouac/ZUMAPRESS.com

Издание The Athletic составило рейтинг худших контрактов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) за последние десять лет. Его возглавило соглашение российского нападающего Ильи Ковальчука с "Нью-Джерси Дэвилз", пишет Newsru.

В 2010 году Ковальчук заключил 15-летнюю сделку с "Дьяволами" на общую сумму в 100 млн долларов, но три года спустя соглашение было расторгнуто по инициативе игрока, который принял решение перебраться в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ) и перейти в питерский СКА. Всего в составе "Нью-Джерси" Ковальчук успел провести 222 матча и набрал 201 (89+112) очко.

Сейчас 37-летний Ковальчук выступает за "Вашингтон Кэпиталз", куда перешел в результате обмена из "Монреаль Канадиенс" в феврале 2020 года, а начинал сезон россиянин в "Лос-Анджелес Кингз". За карьеру в НХЛ Илья отыграл 926 матчей и заработал 876 (443+433) очков.

15-е место в рейтинге занял защитник Антон Волченков. Его 6-летний контракт на 25,5 млн с тем же "Нью-Джерси" был выкуплен клубом спустя четыре сезона. Россиянин провел за команду 222 матча и набрал 32 (3+29) очка.

Последние два сезона 38-летний Волченков играет в КХЛ за "Торпедо". Всего за карьеру в НХЛ Антон провел 696 матчей и набрал 133 (19+114) очка.

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