Сделка Ковальчука с "Дьяволами" возглавила рейтинг худших контрактов НХЛ за десять лет

В 2010 году Ковальчук заключил 15-летнюю сделку с "Дьяволами" на общую сумму в 100 млн долларов, но три года спустя соглашение было расторгнуто по инициативе игрока, который принял решение перебраться в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ) и перейти в питерский СКА. Всего в составе "Нью-Джерси" Ковальчук успел провести 222 матча и набрал 201 (89+112) очко.

What is the worst NHL free agent signing in the last decade?



According to the numbers, these are the 15 worst NHL free agents over the last 10 years. | @domluszczyszynhttps://t.co/H6S3JDO9HR — The Athletic NHL (@TheAthleticNHL) June 16, 2020

Сейчас 37-летний Ковальчук выступает за "Вашингтон Кэпиталз", куда перешел в результате обмена из "Монреаль Канадиенс" в феврале 2020 года, а начинал сезон россиянин в "Лос-Анджелес Кингз". За карьеру в НХЛ Илья отыграл 926 матчей и заработал 876 (443+433) очков.

15-е место в рейтинге занял защитник Антон Волченков. Его 6-летний контракт на 25,5 млн с тем же "Нью-Джерси" был выкуплен клубом спустя четыре сезона. Россиянин провел за команду 222 матча и набрал 32 (3+29) очка.