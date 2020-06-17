Между Таллинном и Киевом возобновилось авиасообщение

Международный аэропорт «Киев» им. Сикорского начал принимать международные пассажирские рейсы, в том числе, из Таллинна, говорится в сообщении на сайте аэропорта.
На вылет из 28 рейсов в расписании на 17 июня аэропорт отправляет всего восемь: рейс «Белавиа» в Минск, рейсы Wizz Air в Дортмунд, Будапешт, Лондон (Лутон), Меммингем, Таллинн и Копенгаген, а также рейс «Мотор Сич» в Запорожье. На прилет в среду аэропорт также принимает восемь рейсов.
На вылет из 28 рейсов в расписании на 18 июня доступны всего четыре, на прилет - восемь.
Международный аэропорт «Харьков», согласно онлайн-табло, продолжает обслуживать один рейс в/из столицы, аэропорт «Одесса» - два международных и два внутренних рейса в Киев, аэропорт «Львов» 17 июня находится на карантине в связи с продлением карантинных мероприятий в области.
Как сообщалось, кабмин Украины 12 июня отменил временный запрет на въезд в страну для иностранцев и возобновил работу 15 пунктов пропуска для воздушного сообщения в международных аэропортах.