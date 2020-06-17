Между Таллинном и Киевом возобновилось авиасообщение

На вылет из 28 рейсов в расписании на 17 июня аэропорт отправляет всего восемь: рейс «Белавиа» в Минск, рейсы Wizz Air в Дортмунд, Будапешт, Лондон (Лутон), Меммингем, Таллинн и Копенгаген, а также рейс «Мотор Сич» в Запорожье. На прилет в среду аэропорт также принимает восемь рейсов.

На вылет из 28 рейсов в расписании на 18 июня доступны всего четыре, на прилет - восемь.

Международный аэропорт «Харьков», согласно онлайн-табло, продолжает обслуживать один рейс в/из столицы, аэропорт «Одесса» - два международных и два внутренних рейса в Киев, аэропорт «Львов» 17 июня находится на карантине в связи с продлением карантинных мероприятий в области.