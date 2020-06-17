Вместо обещанного выигрыша в лотерею житель Эстонии потерял кучу денег

Как сообщила пресс-служба полиции, дело было возбуждено 16 июня. По словам потерпевшего, в течение апреля его обрабатывали представители сайта lottoviva.com, в результате чего он купили лотерейных почти на 300 евро. Ему «повезло», по словам представителей сайта, он выиграл 30 000 евро, но для того, чтобы получить выигрыш ему предложили заплатить 10 процентов от суммы и налог. Всего он отдал более 19 000 евро, но предполагаемого выигрыша так и не получил.