Вместо обещанного выигрыша в лотерею житель Эстонии потерял огромную сумму

Пыхьяская префектура возбудила уголовное дело по факту мошенничества в связи с тем, что 41-летний житель Харьюмаа потерял 19 000 евро.
Как сообщила пресс-служба полиции, дело было возбуждено 16 июня. По словам потерпевшего, в течение апреля его обрабатывали представители сайта lottoviva.com, в результате чего он купил лотерейных почти на 300 евро. Ему «повезло», по словам представителей сайта, он выиграл 30 000 евро, но для того, чтобы получить выигрыш ему предложили заплатить 10 процентов от суммы и налог. Всего он отдал более 19 000 евро, но предполагаемого выигрыша так и не получил.
Сайт Lottoviva работает и сейчас. И хотя на титульной странице написано «German Lotto», то есть речь должна идти о какой-то немецкой лотерее, сам сайт оформлен на русском языке. Можно выбрать и англоязычную версию. Контактный телефон имеет код Ирландии.