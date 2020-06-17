Фирме CureVac разрешили клинические испытания вакцины против коронавируса

Немецкой биотехнологической компании CureVac разрешили приступить к клиническим испытаниям вакцины против коронавируса SARS-CoV-2. Об этом сообщил в среду, 17 июня, Институт имени Пауля Эрлиха (PEI), который отвечает в ФРГ за выдачу таких разрешений, передает DW.

Создатели препарата используют так называемую RNA-технологию (рибонуклеиновая кислота, РНК), при которой вакцина содержит части генетического материала вируса. Участниками первого этапа испытаний станут 168 взрослых здоровых испытуемых, 144 из них получат вакцину. Цель этой стадии - выявить общую переносимость компонентов вакцины и размер дозы, необходимый для вызова иммунной реакции организма.

Полученное CureVac разрешение - 11-е по счету в мире, отмечают специалисты института. В апреле PEI допустил к испытаниям на добровольцах препарат компании BioNTech из Майнца.

Правительство ФРГ 15 июня сообщило о покупке доли в CureVac за 300 млн евро. А Европейская комиссия ранее предоставила компании 80 млн евро, чтобы ускорить разработку и производство на территории Европы доступных вакцин против новой коронавирусной инфекции и иных болезней.